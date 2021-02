"Suzuki wird den Ton angeben": Morbidellis MotoGP-Ausblick 2021

Für Franco Morbidelli war die MotoGP-Saison 2020, die er als Vizeweltmeister beendet hat, die bisher erfolgreichste seiner Karriere in der Königsklasse. In der entscheidenden Phase der Saison kämpfte der Petronas-Yamaha-Pilot allen voran gegen die beiden Suzuki-Piloten Joan Mir und Alex Rins um die Toppositionen.

Letzten Endes war es Mir, der sich durchsetzte und Weltmeister wurde. Morbidelli als WM-Zweiter aber hielt Mirs Teamkollege Rins in der abschließenden Gesamtwertung auf Distanz. Trauert der Petronas-Yamaha-Pilot dem um gerade mal 13 Punkte verpassten Titel hinterher?

"Einerseits bin ich ein bisschen frustriert, weil ich dem WM-Titel so nahe war, ihn aber nicht errungen habe. Dennoch bin ich glücklicher über das, was ich erreicht habe als dass ich traurig bin über das, was ich verloren habe", urteilt Morbidelli gegenüber 'MotoGP.com'.

In Misano errang Morbidelli seinen ersten MotoGP-Sieg, später noch zwei weitere Foto: GP-Fever.de

In der MotoGP-Saison 2021, die am 28. März mit dem Grand Prix von Katar beginnt, hat Morbidelli sowohl Titelverteidiger Mir als auch Rins wieder ganz oben auf der Rechnung: "Ich glaube, Suzuki wird das Werk sein, das den Ton angibt. Beide Suzuki-Piloten werden sehr schwer zu schlagen sein."

Und was rechnet sich der Vizeweltmeister selber für die neue Saison aus? "Ich vergesse nicht, dass ich für ein Satellitenteam fahre. Ich will mich darauf konzentrieren, Ergebnisse einzufahren und das Ganze von Rennen zu Rennen zu betrachten. Dann werden wir sehen, was dabei herauskommt. Ich möchte mit dem Wissen in die Saison gehen, dass ich den Titel gewinnen kann. Einfach wird es aber nicht."

Im Petronas-Yamaha-Team hat Morbidelli in dieser Saison seinen einstigen Lehrmeister Valentino Rossi als neuen Teamkollegen.

