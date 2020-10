Takaaki Nakagami: Vertrag für 2021 zu 99,9 Prozent erledigt

Takaaki Nakagami ist in dieser MotoGP-Saison der einzige Fahrer, der bisher in allen Rennen punkten konnte und sogar unter die Top 10 gefahren ist. Beim Grand Prix von Aragon am vergangenen Wochenende erzielte er als Fünfter sein zweitbestes Saisonergebnis und belegt nunmehr auch in der WM Rang fünf.

Dort ist der Japaner weiterhin bester Honda-Pilot, auch wenn Alex Marquez mit seinen Podestplätzen in Le Mans und Aragon zuletzt ordentlich aufholen konnte. Im kommenden Jahr werden die beiden sehr wahrscheinlich Teamkollegen bei LCR-Honda.

Zwar ist die Vertragsverlängerung von Nakagami noch nicht fix, aber so gut wie, versichert er: "Seit Misano sprechen wir eigentlich bei jedem Rennen mit HRC und Kuwata san (Generaldirektor; Anm. d. R.) über die Zukunft und den Vertrag. Zu 99,9 Prozent werde ich bei LCR-Honda bleiben, aber es gibt noch kleine Details zu klären."

Fotostrecke Liste Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 1 / 7 Foto: Motogp.com Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 2 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 3 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 4 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 5 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 6 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 7 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Das werde bald passieren und sei keine große Sache, ergänzt Nakagami und erklärt: "Weder Honda noch wir sind in großer Eile. Manchmal ist Kuwata san auch einfach zu beschäftigt. (...) Normalerweise sprechen wir während der Wochenenden auch nicht über die Zukunft, weil ich mich auf das Rennen konzentrieren will."

Wenn, dann finden Gespräche am Donnerstag oder nach dem Rennen statt. "Aber nach dem Rennen geht es für mich meistens gleich nach Hause. Das macht es manchmal schwer, zu verhandeln. Aber wie gesagt, wir sind nicht in Eile. Es geht nur um Kleinigkeiten."

Danach gefragt, ob diese mit dem Bike, Team oder Gehalt zusammenhängen, antwortet Nakagami: "Was das Team angeht, wird sich nichts ändern. Wir machen mit denselben Teammitgliedern weiter. Das ist mein letzter Stand. Beim Motorrad wird es sich, denke ich, um das aktuellste Modell handeln. Darüber reden wir noch."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.