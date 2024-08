Takaaki Nakagami zu Testfahrerrolle: "Richtiger Zeitpunkt für Veränderung"

"Letztendlich habe ich die Entscheidung für mich getroffen, als ich dieses Angebot bekommen habe", betont Takaaki Nakagami, dass er den Platz bei LCR-Honda für Somkiat Chantra freigemacht hat. Nach sieben Jahren als MotoGP-Stammfahrer wird sich Nakagami von der großen Bühne verabschieden und andere Aufgaben für die Honda-Racing-Corporation (HRC) übernehmen. Er wird Entwicklungsfahrer.

"Es war natürlich eine schwierige Entscheidung", gibt Nakagami zu und erklärt: "Ich habe den HRC-Leuten gesagt, dass ich etwas Zeit brauche, weil es keine einfache Entscheidung ist. Ich habe dann entschieden, etwas zu verändern."

"Es ist der richtige Zeitpunkt, um mein Leben zu verändern. Ich denke an meine Zukunft, weil ich nicht mehr 20 Jahre jung bin. Dieses Angebot war sehr gut. Deshalb habe ich mich gefragt, warum ich es nicht annehme. Ich werde noch einige Jahre fahren und kann meinen Speed zeigen."

Im Prinzip soll Nakagami das Bindeglied zwischen den japanischen Ingenieuren und dem Rennteam sowie dem Testteam in Europa darstellen. Denn bei der Kommunikation zwischen Japan und Europa gibt es ein großes Problem.

"Momentan haben wir in Europa keinerlei Informationen, was HRC in Japan macht", betont der 32-Jährige. "Ich weiß, dass sie dort sehr viel getestet haben, aber es gibt keinerlei Information. Niemand hier im Paddock versteht, was sie in Japan testen."

"Ich möchte dabei helfen, die Entwicklung in Japan zu beschleunigen. Sie haben mir erklärt, was momentan in Japan passiert. Dabei kann ich viel helfen. Ich werde Entwicklungsfahrer in Japan, werde aber auch einige Rennen in Europa mit Wildcards bestreiten."

Seit 2018 fährt der Japaner für das LCR-Honda-Team

Foto: Motorsport Images

"Ich werde auch an Rennwochenenden vor Ort sein, weil es wichtig ist, zu verstehen was hier passiert. Ich werde zwar in Japan sein, aber auch bei der europäischen Seite." Entscheidend ist, dass er mit den Ingenieuren in der Muttersprache kommunizieren kann.

Seit Jahren wohnt Nakagami in Barcelona. Ab dem nächsten Jahr wird er viel mehr Zeit in seiner Heimat verbringen: "Es ist natürlich eine große Veränderung. Natürlich vermisse ich meine Familie [in Japan]. Ich werde aber auch hier die Reise mit dem Paddock vermissen."

"In Zukunft werde ich mehr Zeit in Japan verbringen. Wie viele Rennen ich bestreiten werde, weiß ich noch nicht. Honda hat mich meine komplette Karriere unterstützt. Honda wird wieder an die Spitze kommen, aber es wird nicht einfach. Es müssen sich viele Dinge verändern."

Mir und Marini begrüßen das neue Testteam

Somit hat Honda das Testteam in Europa und in Japan, wo in jüngerer Vergangenheit Tetsuta Nagashima Tests durchgeführt hat, verstärkt. In Europa stößt Aleix Espargaro zu Stefan Bradl und wird Erfahrung von außen einbringen.

Die Verstärkung mit Espargaro und Nakagami wird von Stammfahrer Joan Mir begrüßt: "Es ist gut, von jemandem wie Aleix frische Ideen von außen zu erhalten, aber auch jemanden zu haben, der das Motorrad kennt, als es noch konkurrenzfähig war."

"In den vergangenen vier, fünf Jahren war das Motorrad nicht konkurrenzfähig. Das macht es auch schwierig, zu bleiben", kann der Ex-Weltmeister den Schritt von Nakagami nachvollziehen. "'Taka' ist eine logische Wahl. Er ist immer sehr schnell und kennt Honda besser als jeder andere Fahrer."

Auch Aleix Espargaro soll Honda in Zukunft den richtigen Weg weisen

Foto: Motorsport Images

Und wie würde Mir den Japaner nach eineinhalb gemeinsamen Jahren charakterisieren? "Er hat einen anderen Stil und ist viel vorsichtiger. Ich bin aggressiver. Oft verwenden solche Fahrer eine andere Konfiguration als Fahrer, die vom Typ her wie ich sind. Wir verlangen mehr."

"Wenn die Situation schwierig ist, wird es noch schwieriger als bei ihm, der ruhiger ist", lacht Mir. "Aber ich denke, es wird wichtig, sein Feedback zu erhalten. Er fährt nicht mit einem komplett anderen Set-up wie ich."

Ähnlicher Meinung ist auch Luca Marini: "'Taka' kann in der gleichen Muttersprache mit den Ingenieuren sprechen. Dadurch kann man die Situation viel besser verstehen. Er ist ein sehr schneller Fahrer und kann Feedback sehr gut mitteilen. Wir sind meistens der gleichen Meinung."

Eine neue Chance erhält im nächsten Jahr Chantra. Der Thailänder fährt seit 2019 für Hondas-Nachwuchsteam in der Moto2-Klasse. Zwei Rennen (Indonesien 2022, Japan 2023) konnte er seither gewinnen.

Nakagami kündigt vollste Unterstützung für seinen Nachfolger im LCR-Team an: "Ich fühle mich gut und freue mich für Chantra, dass er diese Chance bekommt. Ich werde ihm helfen, damit er sich rasch einstellt. Mit der aktuellen Triumph-Moto2 habe ich keine Erfahrung, aber die MotoGP ist ganz anders. Ich möchte ihm mit meiner Erfahrung helfen."