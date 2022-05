Tauber Nerv: Jorge Martin lässt sich an der Hand operieren

Audio-Player laden

MotoGP-Pilot Jorge Martin hat sich entschieden, sich im Anschluss an das übernächste Rennen - den Grand Prix von Katalonien in Barcelona (5. Juni) - operieren zu lassen. Beim Eingriff soll ein Problem in seiner rechten Hand behoben werden. Denn dieses beeinträchtigt ihn beim Fahren seiner Pramac-Ducati.

"Nach drei, vier Runden wird meine Hand taub", erklärt Martin im Gespräch mit 'MotoGP.com'. Dieses Problem behinderte ihn beim zurückliegenden Grand Prix von Frankreich in Le Mans sogar so sehr, dass er deshalb im Rennen gestürzt ist.

"Ich hatte das Problem jetzt ungefähr ein Jahr lang nicht mehr, aber jetzt ist es zurückgekehrt", sagt Martin und bestätigt: "Nach dem Rennen in Barcelona werde ich mich endlich operieren lassen."

In der MotoGP-Saison 2021, seiner Rookie-Saison in der Königsklasse, errang Martin einen Sieg und drei weitere Podestplätze. Trotz vier verpasster Rennen (nach schwerem Sturz in Portimao) wurde der Spanier punktbester Rookie des Jahres. Nach sieben Rennen der laufenden Saison 2022 rangiert Martin nur auf dem 15. Platz der Gesamtwertung. Der Sturz in Le Mans war schon sein fünfter Rennsturz in diesem Jahr.

Die Rennen in Mugello an diesem Wochenende und in Barcelona am kommenden Wochenende will Martin noch überstehen so gut es geht, bevor er sich dann kurz nach dem Barcelona-Rennen operieren lässt.

