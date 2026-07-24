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Zwei Rookies wird es bei Tech3 nicht geben - Es wird nur einer der beiden IntactGP-Fahrer - Günther Steiner hat außerdem mit Luca Marini gesprochen

Gerald Dirnbeck
Veröffentlicht:
Tech3-Fahrer: Diesen Plan verfolgt Günther Steiner für 2027

Günther Steiner steht vor der finalen Fahrerentscheidung

Foto: Alexanderï¿½Trienitz Alexanderï¿½Trienitz

Bei den meisten MotoGP-Teams stehen die Fahrer für die Saison 2027 bereits fest. Offen ist noch, wer für das Tech3-Team fahren wird. Enea Bastianini wird voraussichtlich zu Trackhouse-Aprilia wechseln und Maverick Vinales wird sich verabschieden müssen.

Die grundsätzliche Linie für die Tech3-Fahrerpaarung ist dennoch klar. Günther Steiner möchte einerseits einen Rookie aus der Moto2 holen und andererseits einen Fahrer mit MotoGP-Erfahrung. Zwei Rookies wird es nicht geben.

Bisher hatten die Tech3-Fahrer Verträge mit KTM. Das wird sich künftig ändern, denn Tech3 wird die Fahrer unter Vertrag nehmen und bezahlen. Trotzdem stimmen sich Steiner und Pit Beirer ab.

Für den Rookie kommen die beiden IntactGP-Fahrer Senna Agius und Manuel Gonzalez infrage. "Das sind meine Kandidaten", bestätigt Steiner. "Sie sind beide wirklich sehr gut."

"Deshalb ist es so schwer, sich zu entscheiden. Weil du hast Pluspunkte und... Ich glaube nicht, dass einer von beiden große Minuspunkte hat, aber wer hat mehr Pluspunkte?"

Für den erfahrenen Fahrer rückte Luca Marini zuletzt immer stärker in den Fokus. Der Italiener wird keinen Platz mehr bei Honda haben und lotete die Möglichkeiten bei Tech3 und KTM aus.

"Ich habe mit einigen Fahrern gesprochen", sagt Steiner auf die Frage nach Marini, "weil ich sie kennenlernen möchte, denn man bekommt nicht nur einen Typen, der ein Motorrad fährt."

"Man bekommt eine Person, die Teil des Teams sein muss und die auch ins Team passen muss. Also habe ich mich mit einigen Leuten getroffen. Ich meine, ich kannte Luca vorher nicht, und ich finde, er ist ein wirklich netter Kerl."

"Offensichtlich hat er viel Erfahrung, und vielleicht kann er uns helfen, besser zu werden, aber wir haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen, nur damit das klar ist, was wir vorhaben zu tun."

Intern haben sich Tech3 und KTM auf den Sachsenring als Termin festgelegt, um danach eine Entscheidung über die Fahrerpaarung zu treffen. Die Zeit drängt, denn daran hängen anschließend auch weitere Entscheidungen.

"Ich würde es liebend gerne schon morgen machen, ehrlich gesagt, wenn ich könnte, weil ich euch dann eine richtige Antwort geben könnte, was wir vorhaben", so Steiner.

"Und wir könnten weitermachen und den Rest aufbauen, denn wir haben noch eine Menge anderer Dinge zu tun. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Wir brauchen Crewchiefs und all diese Sachen, also hoffentlich bald."

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