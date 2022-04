Test mit einer Honda CBR600RR: Marc Marquez macht sich fit für Austin!

Audio-Player laden

Es wird immer wahrscheinlicher, dass Marc Marquez am bevorstehenden Wochenende sein Comeback in der MotoGP gibt. Am Dienstag testete der Spanier auf dem Kurs in Alcarras eine Honda CBR600RR.

Die jüngsten Probleme mit Diplopie scheinen überstanden zu sein. Am Mittwoch wird Marquez in die Vereinigten Staaten fliegen, sofern der Test mit dem Supersport-Bike als positiv eingestuft wird.

Nach seinem Highsider im Warm-up des Indonesien-Grand-Prix musste Marquez auf die Rennen in Indonesien und Argentinien verzichten. Der Ex-Champion arbeitete in seiner Heimat an seiner Regeneration und könnte am Wochenende wieder auf seine Honda RC213V steigen.

Der Circuit of the Americas in Austin zählt zu den absoluten Paradestrecken von Marquez. Sieben Mal konnte sich der Spanier auf dem Kurs in Texas gegen die MotoGP-Gegner durchsetzen. Zuletzt triumphierte Marquez im Vorjahr, trotz seiner eingeschränkten Fitness.

Beim Grand Prix in Argentinien sprang Honda-Testpilot Stefan Bradl als Ersatz ein. Der Deutsche verpasste die Punkteränge beim Sprung ins kalte Wasser und kam auf Position 19 ins Ziel.

