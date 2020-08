Titanplatte durch Belastung beschädigt: Marc Marquez ein zweites Mal operiert

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez ist am Montag ein zweites Mal an seinem rechten Oberarm operiert worden. Die Titanplatte, die bei dem ersten Eingriff eingesetzt worden war, um den Bruch zu fixieren, wurde durch Belastung beschädigt.

Die erneute Operation wurde wieder von Doktor Xavier Mir in der Dexeus-Universitätsklinik in Barcelona durchgeführt. Marquez muss nun 48 Stunden im Krankenhaus bleiben, bevor er entlassen wird. Ein Antritt beim Grand Prix von Tschechien am kommenden Wochenende ist offen.

"Vor 13 Tagen wurde Marc Marquez operiert und heute ist er in den Operationssaal zurückgekehrt", sagt Doktor Mir in einem Statement des Honda-Teams. "Die erste Operation war ein Erfolg. Es war aber nicht zu erwarten gewesen, dass die Titanplatte unzureichend war."

"Eine Anhäufung von Belastungen im operierten Bereich hat dazu geführt, dass die Platte beschädigt wurde. Deshalb wurde heute die Titanplatte entfernt und mit einer neuen Fixierung ersetzt."

"Der Fahrer hatte bisher keine Schmerzen. Er hat sich immer an den medizinischen Rat gehalten und auf das Gefühl seines Körpers gehört. Unglücklicherweise hat zu viel Belastung dieses Problem ausgelöst", so Mir. "Nun müssen wir 48 Stunden abwarten, bis wir genaueres über die Genesungszeit sagen können."

