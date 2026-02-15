Titelsponsoren in der MotoGP 2026: Teams und Partner im Überblick

In der MotoGP-Saison 2026 spielen Titelsponsoren weiterhin eine zentrale Rolle bei der Finanzierung und Außendarstellung der Teams. Sie prägen die offiziellen Teamnamen und sind sichtbar auf Motorrädern, Fahrerbekleidung und in den Medien, prägen also die weltweite Wahrnehmung der Rennställe.

In diesem Artikel geben wir einen umfassenden Überblick über alle MotoGP-Teams 2026 und ihre Titelsponsoren, inklusive Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Marken.

Ducati: Titelsponsor Lenovo

Das Ducati-Werksteam setzt auch 2026 auf die Partnerschaft mit Lenovo, einem der weltweit führenden Technologieunternehmen. Lenovo stellt Computer, Server und IT-Lösungen her, die auch im Motorsport eine immer wichtigere Rolle spielen, etwa bei Datenanalyse, Simulationen und Performance-Optimierung.

Die Zusammenarbeit besteht seit mehreren Jahren und umfasst unter anderem den Einsatz von IT-Infrastruktur im technischen Umfeld des Teams. So arbeitet Ducati mit einem eigenen internen KI-Chatbot zusammen, den es mit Lenovo entwickelt hat.

Gresini: Titelsponsor BK8

Gresini Racing wird 2026 von BK8 unterstützt, einer Marke aus dem Bereich Online-Gaming und digitales Entertainment, die im internationalen Sport-Sponsoring aktiv ist.

Für das Team stellt das Sponsoring eine wichtige wirtschaftliche Grundlage dar. Umgekehrt nutzt BK8 die MotoGP als globale Plattform, um Markenbekanntheit in Europa und Asien zu steigern. Die Partnerschaft besteht seit der Saison 2025.

VR46: Titelsponsor Pertamina

Das Team von Valentino Rossi wird von Pertamina, dem indonesischen staatlichen Energieunternehmen, gesponsert. Pertamina engagiert sich stark im internationalen Motorsport, um seine Marke global zu positionieren. Der Fokus liegt auf Energie, Nachhaltigkeit und Nachwuchsförderung, besonders im südostasiatischen Raum.

Honda: Titelsponsor Castrol

Honda tritt 2026 mit Castrol als Titelsponsor an. Castrol ist eine weltweit führende Marke für Motoröle und Schmierstoffe und bringt jahrzehntelange Motorsport-Erfahrung mit. Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten im Motorsport vertreten und arbeitet in verschiedenen Rennserien mit Herstellern zusammen.

Titelsponsor von Honda ist Castrol seit 2025, nachdem der Erdölkonzern Repsol seine Partnerschaft mit Honda nach 30-jährige Zusammenarbeit beendet hatte.

LCR Honda: Titelsponsor Castrol/Pro Honda

Das LCR-Team von Lucio Cecchinello wird 2026 von Castrol sowie Pro Honda unterstützt. Pro Honda ist Hondas eigene Schmierstoffmarke, die vor allem im Werkstatt- und Ersatzteilgeschäft eingesetzt wird. Sie ziert Diogo Moreiras Bike.

Johann Zarco tritt wie im Vorjahr mit Castrol-Sponsoring an. Das Kundenteam von Honda präsentiert sich je nach Fahrer mit unterschiedlichen Hauptsponsoren.

KTM: Titelsponsor Red Bull

KTM wird weiterhin von Red Bull unterstützt, einer der bekanntesten Marken im Motorsport. Red Bull ist ein internationaler Getränkehersteller mit umfangreichem Engagement im Motorsport, darunter in der MotoGP, Formel 1 und im Offroad-Bereich.

Die Zusammenarbeit besteht seit KTMs Einstieg in die Königsklasse. Sie passt perfekt zur aggressiven, innovativen Ausrichtung von KTM in der MotoGP.

Tech3: Titelsponsor Red Bull

Auch das Tech3-Team profitiert von Red Bulls globaler Strahlkraft. Das Team fungiert als zweites Werksteam von KTM und nutzt eine weitgehend identische Sponsorenstruktur.

Pramac: Titelsponsor Prima

Prima, ein italienisches Versicherungsunternehmen, ist Titelsponsor von Pramac. Die Marke ist insbesondere im digitalen Versicherungsvertrieb tätig und seit mehreren Jahren Namensgeber des Teams und Teil der offiziellen Teambezeichnung.

Yamaha: Titelsponsor Monster Energy

Yamaha setzt auch 2026 auf Monster Energy als Titelsponsor. Die Marke ist tief in der Action-Sport- und Gaming-Kultur verankert und nutzt Yamaha als Premium-Plattform für globale Markenkommunikation. Das Sponsoring umfasst sowohl das Werksteam als auch einzelne Fahrerpartnerschaften.

Teams ohne Titelsponsor 2026

Aprilia Racing und sein Satellitenteam Trackhouse treten 2026 ohne ausgewiesenen Titelsponsor an. Beidearbeiten stattdessen mit mehreren Haupt- und Co-Sponsoren, ohne dass ein einzelner Markenname in offiziellen Teamnamen geführt wird.

Aprilia-CEO Massimo Rivola drückte erst kürzlich sein Bedauern darüber aus: "Ich möchte nicht sagen, dass ich überrascht bin, aber ich bin ein wenig enttäuscht, dass wir keinen Top-Titelsponsor erreicht haben." Das sei aber ein Ziel für die Zukunft.

Denn für die Teams stellen diese Partnerschaften einen wesentlichen Bestandteil der Budgetplanung dar, während die Sponsoren von der globalen Reichweite der MotoGP profitieren. In vielen Fällen handelt es sich um weit mehr als Logos auf Verkleidungen: Neben der Sichtbarkeit ist das Ziel eine dauerhafte Markenbindung.