Top 10: Vorsprung des MotoGP-Weltmeisters

In unserer Fotostrecke blicken wir auf die größten Abstände zwischen Weltmeister und Vizeweltmeister in der MotoGP-Klasse (beziehungsweise 500er-Klasse) am Ende eines Jahres. Aufgrund des WM-Punktesystems schafften es vor allem Fahrer des neuen Jahrtausends in die Top 10.

Fotostrecke Liste Platz 10: Casey Stoner (2011, Honda) 1 / 10 Foto: Repsol Media 90 Punkte Vorsprung auf Jorge Lorenzo Platz 9: Valentino Rossi (2008, Yamaha) 2 / 10 Foto: Yamaha Motor Racing 93 Punkte Vorsprung auf Casey Stoner Platz 8: Valentino Rossi (2001, Honda) 3 / 10 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images 106 Punkte Vorsprung auf Max Biaggi Platz 7: Casey Stoner (2007, Ducati) 4 / 10 Foto: Ducati Corse 125 Punkte Vorsprung auf Dani Pedrosa Platz 6: Jorge Lorenzo (2010, Yamaha) 5 / 10 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images 138 Punkte Vorsprung auf Dani Pedrosa Platz 5: Valentino Rossi (2002, Honda) 6 / 10 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images 140 Punkte Vorsprung auf Max Biaggi Platz 4: Mick Doohan (1997, Honda) 7 / 10 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images 143 Punkte Vorsprung auf Tadayuki Okada Platz 3: Mick Doohan (1994, Honda) 8 / 10 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images 143 Punkte Vorsprung auf Luca Cadalora Platz 2: Valentino Rossi (2005, Yamaha) 9 / 10 Foto: Gauloises Fortuna Racing 147 Punkte Vorsprung auf Marco Melandri Platz 1: Marc Marquez (2019, Honda) 10 / 10 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images 151 Punkte Vorsprung auf Andrea Dovizioso