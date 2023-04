Top 12 beim MotoGP-Comeback in Austin: Jonas Folger überrascht GasGas

Audio-Player laden

GasGas-Ersatzpilot Jonas Folger hat es bereits beim ersten Einsatz in die Punkteränge geschafft Der Deutsche, der seit dem Grand Prix in Austin für Stammpilot Pol Espargaro einspringt, beendete das Rennen in den USA auf Platz zwölf und kassierte dafür vier WM-Zähler.

Folger profitierte von den vielen Ausfällen der anderen Fahrer. Bei der Zieldurchfahrt lag der 29-Jährige 68 Sekunden zurück. Von den gestarteten 22 Fahrern kamen 10 zu Sturz. Auch Landsmann Stefan Bradl (Honda) ging bei seinem Einsatz für den verletzten Marc Marquez leer aus. In der vorletzten Runde stürzte Bradl und konnte sich den Abflug nicht erklären.

Dass Folger trotz der fehlenden Erfahrung mit der KTM RC16 das Rennen ohne Komplikationen beenden konnte, war demzufolge nicht selbstverständlich. "Ich habe ein schwieriges Rennen erwartet, und es war schwierig. Aber ich habe mich viel wohler auf dem Motorrad gefühlt", erkennt Folger Fortschritte bei der Anpassung der Maschine an seinen Fahrstil.

Fortschritte bei der Sitzposition erleichtern Jonas Folger die Arbeit

"Samstagabend haben wir viel mit dem Team gesprochen und gemeinsam daran gearbeitet, die Ergonomie zu verbessern und die Bereiche zu identifizieren, in denen ich mich verbessern kann", berichtet Folger. "Wir haben einige Dinge gelöst und ich habe das Motorrad besser verstanden. Darüber bin ich froh."

"Wir waren schneller als am Samstag und gleichzeitig auch konstanter. Das ist sehr positiv für mich. Ich bin meinem Team sehr dankbar - sie haben sehr gut auf mich und meine Kommentare gehört, und wir haben gut zusammengearbeitet, ohne Druck. Sie verstehen, dass die Situation für mich nicht einfach ist, sie schätzen meine Arbeit, und ich bin froh, von diesen guten Leuten umgeben zu sein", lobt Folger die Arbeit der Tech-3-Mannschaft, die für das MotoGP-Projekt von GasGas verantwortlich ist.

Das Sprintrennen am Samstag verlief für Folger weniger erfolgreich als das Hauptrennen. Als 20. ging der GasGas-Ersatzpilot leer aus. "Es war ein wirklich hartes Rennen für mich, weil sich das Motorrad anders anfühlte als in den Trainings und im Qualifying", grübelt er.

"Wir haben kleine Änderungen an der Gabel vorgenommen, aber das Gefühl war schlecht, wahrscheinlich auch wegen der Hitze", sucht Folger nach den Gründen. Bei der Zieldurchfahrt lag er knapp 47 Sekunden zurück. "Ich hatte mir mehr vom Sprintrennen erhofft", gesteht er.

GasGas freut sich über die vier WM-Punkte von Jonas Folger

Im Lager von GasGas freute man sich über die Punkte im Hauptrennen. Teammanager Nicolas Goyon war zu Tech-3-Yamaha-Zeiten der Crewchief von Folger. Goyon kennt den Deutschen demzufolge sehr gut.

Jonas Folger arbeitete bereits vor sechs Jahren mit Nicolas Goyon zusammen Foto: GP-Fever.de

"Was Jonas Folger betrifft, so sind wir nach dem Sprint ruhig geblieben, haben die Daten analysiert, viel mit ihm gesprochen und viele Dinge am Motorrad angepasst, um seine Sitzposition zu verbessern", kommentiert der GasGas-Teammanager.

"Und es sieht so aus, als hätte sich das alles ausgezahlt. Er fuhr zwei Sekunden schneller als seine schnellste Runde am Samstag und schaffte es, mit einem tollen zwölften Platz Punkte für das Team zu holen", freut sich Goyon über die fehlerfrei Fahrt seines Schützlings.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.