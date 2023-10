"Top 5 wäre drin gewesen": Enea Bastianini beim zweiten Comeback 2023

Das Indonesien-Wochenende in Mandalika war gleich für mehrere MotoGP-Piloten das Comeback nach Verletzung. Im Sprint am Samstag hatten die beiden VR46-Ducati-Piloten Luca Marini und Marco Bezzecchi für Aufsehen gesorgt. Im Rennen am Sonntag zeigte LCR-Honda-Pilot Alex Rins eine starke Leistung. Und auch Ducati-Werkspilot Enea Bastianini war nach mehreren verpassten Rennwochenenden wieder am Start.

Bastianini hatte sich am 3. September beim Startunfall im Grand Prix von Katalonien in Barcelona, der von ihm selber ausgelöst wurde, den Knöchel im linken Fuß und den Zeigefinger der linken Hand gebrochen. Die Rennwochenenden in Misano (San Marino), Noida (Indien) und Motegi (Japan) musste er auslassen. Am Indonesien-Wochenende war Bastianini nun wieder dabei und ist sowohl im Sprint als auch im Grand Prix in die Punkteränge gefahren. Doch damit nicht genug.

P8 nach Marquez-Miller-Zwischenfall und Long-Lap-Penalty

Im Sprint am Samstag belegte Bastianini P7 direkt vor Ducati-Teamkollege Francesco Bagnaia. Den hatte er direkt zuvor schon im Duell um den nachträglichen Q2-Einzug geschlagen. Am Sonntag war es dann zwar "Pecco", der mit seinem Überraschungssieg vom 13. Startplatz das Ducati-Teamduell für sich entschieden hat. Bastianini aber zeigte abermals eine starke Leistung. P8 im Ergebnis entspricht nicht dem Potenzial, das er hatte, sondern war Schadensbegrenzung nach Pech.

Nach Start von P11 war Bastianini direkt in der ersten Runde ans Ende des 21-köpfigen Feldes zurückgefallen, weil er nach einem engen Dreikampf mit Marc Marquez und Jack Miller in Kurve 13 einen großen Umweg fuhr. Wenig später absolvierte Bastianini seine Long-Lap-Penalty (für den Barcelona-Startunfall) und verlor damit nochmals einige Sekunden. Auf seinem Weg von ganz hinten bis zu P8 im Endergebnis drehte er die schnellste Rennrunde.

"Rennen ging erst nach acht, neun Runden richtig los"

Rückblickend wären für Bastianini am Sonntag mehr als "nur" acht WM-Punkte drin gewesen. "Alles in allem war es ein gutes Comeback", sagt er. "Mit meinem Rennen bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis nicht. Nach dem Kontakt mit Marc und Jack sowie der Long-Lap lag ich weit zurück. Mein Rennen ging eigentlich erst nach acht, neun Runden richtig los. Von da an hatte ich eine richtig gute Pace und habe noch die schnellste Rennrunde hingelegt. Konstant war ich auch, aber nach dem Rennen war ich doch ziemlich erledigt."

"Vom Tempo her wäre es möglich gewesen, in die Top 5 zu fahren", ist Bastianini überzeugt und sagt: "Jetzt muss es halt beim nächsten Mal klappen." In die Top 5 gefahren ist der letztjährige WM-Dritte (damals im Gresini-Team) in seiner ersten Saison im Ducati-Werksteam noch gar nicht. Abgesehen von seinen drei Rennen Pause nach Barcelona hatte er im Frühjahr sogar fünf Rennen verpasst, weil er direkt im ersten Sprint (Portimao) von Luca Marini vom Motorrad gerempelt wurde und sich dabei einen Bruch des rechten Schulterblatts zuzog.

Für "Bestia" war Mandalika schon das zweite Comeback nach mehreren Rennen Pause 2023 Foto: Motorsport Images

Somit war das Indonesien-Wochenende für Bastianini schon das zweite Comeback in seiner zerfahrenen Saison 2023. Das erste Comeback hatte er im Juni in Mugello gegeben, nachdem er es Ende April in Jerez vorzeitig hatte abbrechen müssen. Umso mehr freut ihn jetzt seine Leistung vom vergangenen Wochenende in Mandalika.

"Wir haben von Beginn an sehr gut gearbeitet. In den Trainings ist es mir gelungen, viele Runden am Stück abzuspulen, ohne dabei Fehler zu machen. Die Schmerzen hatte ich auf der Strecke unter Kontrolle. Jetzt bin ich gespannt, ob das auch auf Phillip Island so sein wird. Ich würde das gerne bestätigt haben", sagt Bastianini und blickt damit auf den am kommenden Wochenende anstehenden Grand Prix von Australien voraus.

