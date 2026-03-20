Toprak Razgatlioglu im Brasilien-Training in den Top 3: "Ich war selbst überrascht"

MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu zählte am Trainingstag für den Grand Prix von Brasilien zu den großen Überraschungen. Als zu Beginn des entscheidenden Trainings Regentropfen fielen, nahmen alle mit Slicks ihre Qualifying-Versuche in Angriff. Razgatlioglu setzte sich zunächst auf Platz fünf fest und verbesserte sich anschließend auf Platz drei, bevor der Regen stärker wurde.

"Als ich die Rundenzeit gefahren bin und zurück an die Box kam, hab ich gesehen, dass ich in den Top 3 bin. Ich war selbst überrascht", gibt der amtierende Superbike-Weltmeister zu, "aber ich habe gelächelt."

"Ich hab keine verrückte Jubelaktion gemacht, weil ich einfach auf morgen fokussiert bin. Es ist ja erst Freitag. Okay, wir haben heute richtig gute Arbeit geleistet, jetzt sind wir direkt in Q2, was gut ist, aber das Wichtige sind das Qualifying und das Rennen. Darauf konzentriere ich mich."

Dafür herrschte in der Pramac-Box Jubel. Unter normalen Umständen ist die neue Yamaha V4 noch nicht konkurrenzfähig, wie der Saisonauftakt in Thailand gezeigt hat. Alle Yamaha-Fahrer bildeten das Schlusslicht im Feld. Razgatlioglu sammelte bei seinem MotoGP-Debüt keinen WM-Punkt.

Nun glänzte er als Dritter. Fabio Quartararo, der in der Regel die Yamaha-Speerspitze ist, wurde Siebter. Razgatlioglus Pramac-Teamkollege Jack Miller, der bei Mischbedingungen oft glänzt, stürzte und verpasste als Zwölfter den Q2-Einzug.

Pramac-Teammanager Gino Borsoi strahlt nach diesem Training über Razgatlioglus Ergebnis: "Klar, jeder kennt das riesige Talent, das er hat. Unter diesen Bedingungen ist es noch beeindruckender, weil er noch gar nicht weiß, wie man das Motorrad bei Regen fahren muss."

"Es ist für ihn tatsächlich das erste Mal, ein bisschen besser zu verstehen, wie man den Reifen verwendet und wie man die Elektronik nutzt. Auf der anderen Seite scheint es auch so, dass Yamaha sich im Vergleich zum vergangenen Jahr bei Regen deutlich verbessert hat."

"All diese Dinge helfen uns dabei, für Toprak eine gute Balance zu finden. Er hat Talent. Niemand hat Erfahrung auf dieser Strecke, also haben wir hier im Vergleich zu anderen Strecken vielleicht einen etwas größeren Vorteil."

Auch Razgatlioglu glaubt, dass sein sensationelles Ergebnis aufgrund mehrerer Faktoren zustande gekommen ist: "Ich genieße das wirklich, weil ich unter solchen Bedingungen normalerweise sehr schnell bin, auch schon in der Superbike-WM."

"Wir haben sehr gut gearbeitet. In meiner besten Runde habe ich ein paar Fehler gemacht, also denke ich, dass die Rundenzeit normalerweise noch besser hätte sein können. Vor allem in der ersten Kurve habe ich viel verloren, weil sich die Brembo-Carbonbremse seltsam anfühlt."

Carbonbremsen fühlen sich noch seltsam an

Denn in der Superbike-WM wird mit Stahlbremsen gefahren. In der MotoGP werden Carbonbremsen seit einigen Jahren auch im Regen verwendet. All das sind für Razgatlioglu neue Erfahrungen und keine einfachen.

Er schildert: "Nach der letzten Kurve, nach der langen Geraden und beim ersten Anbremsen spüre ich einfach keine richtige Bremskraft. Das Motorrad lässt sich für die erste Kurve nicht leicht verzögern."

Der Superbike-Weltmeister wählte den harten Vorderreifen Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

"Ich verstehe nicht, warum, aber für mich ist es sehr schwierig, das Motorrad für die erste Kurve zu stoppen. Ich nutze viel Bremsdruck, aber es kommt keine Leistung, und das fühlt sich seltsam an, weil das Motorrad normalerweise stark verzögert, wenn man viel bremst."

"Ich vertraue dem Vorderreifen nicht richtig, weil ich versucht habe, die Vorderbremse auf Temperatur zu bringen, aber es hat nichts verändert. Wie auch immer: Wenn wir den ersten Sektor verbessern, können wir, glaube ich, eine bessere Rundenzeit fahren."

Einziger Fahrer mit hartem Vorderreifen

Razgatlioglu war im Feld übrigens der einzige Fahrer mit dem harten Vorderreifen. "In Jerez habe ich diesen Reifen ausprobiert", spricht er den Privattest an, den Yamaha zwischen Thailand und Brasilien durchgeführt hat.

"Es war eine etwas andere Variante [des Vorderreifens], aber ich fühle mich damit beim Bremsen und auch beim Einlenken viel besser. Mit diesem Reifen gehen wir ein kleines Risiko ein, weil die linke Seite sehr schwierig ist, denn man fährt rechts, rechts, rechts und dann links."

"In der ersten Linkskurve bleibe ich immer vorsichtig, aber danach habe ich das Gefühl, dass es wirklich perfekt ist. Vor allem in der letzten Kurve ist das Gefühl für die Front beim Bremsen und Einlenken wirklich sehr gut. Ich vertraue einfach meinem Crewchief, weil ich einfach auf ihn höre."

"Ich habe zu ihm gesagt: 'Du weißt ja, dieses Jahr höre ich auf dich, weil ich Michelin noch nicht kenne, aber nächstes Jahr habe ich mit dem Pirelli-Reifen mehr Erfahrung.' Ich vertraue ihm einfach, und deshalb habe ich den harten genommen."

Alberto Giribuola betreut die Mannschaft rund um Razgatlioglu. Bei Ducati hat der Italiener gemeinsam mit Andrea Dovizioso viele Erfolge gefeiert. Trotz des starken Trainingsergebnisses ist es noch ein weiter Weg, bis Razgatlioglu die Besonderheiten der MotoGP kennengelernt hat.

Denn auf die Frage, ob er sich nach der drittbesten Zeit auf dem Motorrad schon wohler fühlt, antwortet der Türke: "Nein, ich glaube, der größte Unterschied ist, dass es für alle eine neue Strecke ist. Wir passen uns sehr schnell an, und auch bei Mischbedingungen sind wir immer stark."

"Aber wir werden sehen, wie es bei komplett nassen und komplett trockenen Bedingungen aussieht. Das ist das Entscheidende." Mit seiner direkten Q2-Qualifikation kann Razgatlioglu nicht schlechter als Zwölfter starten.