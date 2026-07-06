Trackhouse-Teammanager Guidotti: "Zukunft von Fernandez liegt bei uns"

Das Trackhouse-Team hat mit Francesco Guidotti einen neuen Teammanager vorgestellt. Der Italiener begann seine neue Aufgabe offiziell beim Grand Prix von Tschechien.

Sein Vorgänger Davide Brivio bleibt dennoch bis Saisonende im Team, bevor er zu Honda wechselt, wo er nicht nur im MotoGP-Projekt arbeiten, sondern sich auch um Marketing und Geschäftsentwicklung kümmern wird.

Die wichtigste Frage, die momentan bei Trackhouse geklärt werden muss, betrifft die Fahrer. Da sich Ai Ogura für den Wechsel ins Yamaha-Werksteam entschieden hat, überdachte Trackhouse-Chef Justin Marks die Fahrerfrage grundlegend.

Ein Verbleib von Raul Fernandez war nicht mehr sicher. Trackhouse sprach mit verschiedenen Fahrern und lotete mögliche Alternativen aus. Dank seiner jüngsten Leistungen ist Fernandez aber wieder in die Poleposition gerückt.

Der Spanier gewann die Sprints in Mugello und in Assen. In Assen eroberte er im Grand Prix hinter seinem Teamkollegen Ogura den zweiten Platz. Nach zehn Rennwochenenden ist Fernandez in der WM-Wertung Sechster.

Spätestens nach Assen war klar, dass er seinen Platz bei Trackhouse behalten wird. Das bestätigt auch Guidotti gegenüber Sky Italien: "Seine Zukunft wird sicherlich bei uns liegen. Für die Vertragsverlängerung sind wir auf dem richtigen Weg."

"Wir sind wirklich bei den Details. Sagen wir, wir haben die wichtigsten Punkte bereits vereinbart, es ist also wirklich eine Frage von Tagen, wenn nicht von Stunden."

Francesco Guidotti bestätigt den Vergleib von Raul Fernandez Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Auch der zweite Trackhouse-Fahrer steht so gut wie fest. KTM hatte bis 30. Juni eine Option auf Enea Bastianini, die aber nicht gezogen wurde. Damit ist der Italiener frei und kann die Formalitäten mit Trackhouse klären.

Die Fahrerpaarung des US-Teams wird somit in den Jahren 2027 und 2028 Fernandez und Bastianini heißen. Fernandez fährt seit 2024 für Trackhouse und war davor schon eine Saison im Vorgängerteam RNF.

Für Bastianini wird der Wechsel zu Aprilia bereits seine dritte Marke in der MotoGP bedeuten. Von 2021 bis 2024 fuhr er für Ducati, zwei Jahre davon im Werksteam. Für 2025 wechselte der heute 28-Jährige zum Tech3-KTM-Team.

Aprilia wird damit in den kommenden beiden Jahren mit insgesamt drei Italienern antreten. Im Werksteam wurde neben Marco Bezzecchi auch Francesco Bagnaia bestätigt, der sogar einen Vierjahresvertrag unterschrieben hat.