Trauer um den ehemaligen 250er-Vizeweltmeister: Reinhold Roth ist tot

Am Freitagmorgen ist Ex-Grand-Prix-Pilot Reinhold Roth verstorben. Das Leben des ehemaligen Vizeweltmeisters der 250er-Klasse ging laut verschiedenen Medienberichten im Kreise seiner engsten Angehörigen in Wangen im Allgäu zu Ende. Roth wurde 68 Jahre alt.

Ende der 1980er fuhr Roth für das legendäre HB-Team von Dieter Stappert und erhielt eine Werks-Honda, mit der er 1987 und 1989 Vizeweltmeister wurde. Roth gewann drei WM-Läufe und schaffte es bei 96 Rennteilnahmen 15 Mal aufs Podium. Seinen Debütsieg feierte der Deutsche 1987 in Le Mans. Zwei Jahre später folgten Laufsiege in Assen und Brünn.

Neben seinen Erfolgen in der Weltmeisterschaft feierte Roth Meistertitel in Deutschland und Europa. Die Karriere des 1953 in Amtzell geborenen Motorradpiloten erlebte 1990 einen heftigen Rückschlag. Beim Jugoslawien-Grand-Prix kam es zu einem folgenschweren Unfall.

Roth kämpfte beim WM-Lauf in Rijeka um den Sieg, als er zusammen mit der Führungsgruppe auf den überrundeten Australier Darren Milner auflief. Während seine Mitstreiter Helmut Bradl und Martin Wimmer ausweichen konnte, krachte Roth mit vollem Tempo in das Heck von Milners Maschine und zog sich dabei ein Schädel-Hirn-Trauma zu und lag anschließend sechs Wochen im Koma.

Roth war nach dem schweren Unfall ein Pflegefall. Er wurde in seinem Haus in Amtzell von Ehefrau Elfriede und einem Pflegeteam versorgt.

