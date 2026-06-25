Trotz Marquez-Comeback: Dall'Igna warnt vor voreiligen WM-Prognosen

Die Kräfteverhältnisse in der MotoGP haben sich in den vergangenen beiden Rennwochenenden spürbar verschoben. Während Ducati mit vier Siegen in Folge im Aufwind ist und Marc Marquez sich im Titelkampf zurückgemeldet hat, wurde Aprilia von einer Reihe unglücklicher Umstände ausgebremst.

Für Ducati-Rennechef Gigi Dall'Igna ist beides Teil der Wahrheit: Zwar habe Ducati selbst einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Gleichzeitig sei die Konkurrenz aus Noale zuletzt vom Pech verfolgt gewesen, was das sportliche Bild verzerre.

"Aprilia hatte in den letzten beiden Rennen Pech", analysiert Dall'Igna im Gespräch mit Sky Sport Italia. Damit bezieht er sich auf die Ereignisse in Balaton Park und Brünn inklusive Startcrashs, Strafen gegen Jorge Martin sowie der Rennsperre, die Marco Bezzecchi in Tschechien vollständig vom Rennsonntag ausschloss.

Vor diesem Hintergrund habe Aprilia schlicht nicht die Möglichkeit gehabt, sein tatsächliches Potenzial zu zeigen. Gleichzeitig ordnet der Ducati-Boss die eigene Entwicklung positiv ein: "Wir haben unseren Teil beigetragen." Die Maschine funktioniere "auf vielen Strecken gut", und auch die Fahrer würden dieses Niveau bestätigen.

Gemeint ist damit nicht nur Marc Marquez, sondern auch Francesco Bagnaia, der mit konstanten Podestplätzen und einem Sprintsieg in Brünn seine steigende Form unterstrich.

Dall'Igna hebt diese Stärke des aktuellen Ducati-Aufgebots ausdrücklich hervor: "Wir haben viele Fahrer vorne, nicht nur Marc", sagt er. Gerade diese interne Leistungsdichte sei ein entscheidender Faktor im aktuellen Titelkampf, in dem Ducati in den vergangenen beiden Wochen mehrfach ganz oben auf dem Treppchen stand.

Dall'Igna warnt vor verfrühten Rechenspielen

Trotz der aktuellen Formkurve bleibt Ducati intern aber bewusst vorsichtig im Umgang mit Titelprognosen. Auf die WM-Frage angesprochen, stellt Dall'Igna klar: "Für mich hat auch Pecco noch die Möglichkeit, die Weltmeisterschaft zu gewinnen."

Gleichzeitig betont der Italiener, dass es derzeit nicht sinnvoll sei, Rechenmodelle oder Szenarien zu diskutieren. "Wichtig ist, dass wir beide Fahrer in die bestmögliche Position bringen, um Rennen zu fahren. Um die Meisterschaft kümmern wir uns später. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für Kalkulationen."

Auch der Blick auf die Zukunft spielte in Brünn bereits eine Rolle. Mit dem anstehenden Reglementwechsel hin zu 850ccm-Maschinen und neuen Reifen von Pirelli befinden sich die Hersteller bereits mitten in der neuen Entwicklungsphase.

Am Montag wurde in Brünn getestet. Ducati war mit Marc Marquez und Fermin Aldeguer vertreten. Dall'Igna ordnet diese Phase als strategisch entscheidend ein, stellt jedoch klar, dass technische Erfahrung der zentrale Faktor bleibt.

"Am Ende zählt, wie so oft in der Technik und Industrie, das Know-how, das jedes Team über die Jahre gesammelt hat", sagt er. Ducati sehe sich hier gut aufgestellt, insbesondere durch die Entwicklungsarbeit der vergangenen Dekade. Gleichzeitig relativiert er: "Alle werden wieder bei null anfangen, die Motorräder werden komplett neu sein."

Daher seien die ersten Testfahrten wichtig, um viele Informationen zu sammeln und möglichst früh zu verstehen, welche Anforderungen die neuen Reifen an das Motorrad stellen, und so die Entwicklung gezielt in die richtige Richtung zu lenken.