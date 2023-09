Trotz seiner neuen Taktik: Marc Marquez überfährt die Honda immer noch

Mit der Honda RC213V, Jahrgang 2023, lässt sich selbst für einen Starpiloten wie Marc Marquez derzeit nichts gewinnen. Für die zweite Hälfte seiner laut Vertrag vorletzten Honda-Saison hat Marquez seine Herangehensweise geändert.

Anstatt wie aus der Vergangenheit gewohnt immer volle Attacke zu fahren nutzt der sechsmalige MotoGP-Champion die Rennen momentan eher als Testfahrten mit Blick auf die Zukunft. Ob ihn das tatsächlich auch 2024 noch auf einer Honda sitzen sieht, das steht auf einem anderen Blatt.

Mit seiner neuen Herangehensweise ist Marquez zuletzt zweimal ins Ziel gekommen. Das war ihm in der ersten Saisonhälfte bei keinem einzigen Sonntagsrennen gelungen. Aber: Im Österreich-Grand-Prix in Spielberg belegte Marquez P12, am vergangenen Sonntag im Katalonien-Grand-Prix in Barcelona P13. Sein Rückstand auf den Sieger belief sich in beiden Rennen auf mehr als 20 Sekunden.

Dass er mit seiner neuen Taktik nicht auf Spitzenergebnisse aus sein kann, das war Marquez schon klar, als er sie vor wenigen Wochen erstmals anwandte. Hin und wieder überfährt der Honda-Star das Motorrad auch mit seiner neuen Herangehensweise noch. Das aber hat Grenzen.

"Der Unterschied ist wirklich groß", sagte Marquez am Barcelona-Wochenende mit Verweis auf den Vorteil, den allen voran die Aprilia und die Ducati gegenüber der Honda momentan hat. "In gewissen Bereichen ist der Unterschied wirklich riesig. Der einzige Bereich, in dem ich einigermaßen mithalten oder sogar besser sein kann, das ist das Bremsen."

"Das aber bedeutet", so Marquez weiter, "dass ich Risiken eingehen muss. Auf eine Runde mag das gehen, aber auf elf, zwölf oder 24 Runden ist das schwierig." Und wenn der Honda-Pilot trotzdem versucht, auf eine Renndistanz - sei es Sprint oder Grand Prix - höhere Risiken einzugehen als er es sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat, dann wirkt sich das auch körperlich aus.

"Wenn ich diesen hohen Rhythmus [von Aprilia und Ducati] beibehalten will, dann bekomme ich Armpump. Ich leide dann viel mehr, weil ich das Motorrad überfahre", erklärt Marquez, dessen letzte Top-10-Platzierung in einem Grand Prix mittlerweile fast ein Jahr zurückliegt. Beim Malaysia-Grand-Prix im Oktober 2022 kam er auf P7 ins Ziel. Seither ist der Honda-Star entweder mit Stürzen aufgefallen oder aber, wenn er im Sattel geblieben ist, fuhr er meist unauffällig im Feld mit.

Ducati und Aprilia fahren der Honda schon seit vielen Monaten auf und davon Foto: Motorsport Images

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.