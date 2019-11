TV-Programm MotoGP Valencia 2019: Zeitplan, Livestream und Live-TV

Für ihr Saisonfinale betritt die MotoGP nach drei Übersee-Rennen wieder europäischen Boden: Der Große Preis von Valencia in Spanien markiert das 19. und letzte Rennen des Jahres. Auch wenn die Weltmeister aller drei WM-Klassen bereits feststehen hoffen Fahrer, Teams und Fans auf einen spannenden Abschluss.

In der Königsklasse ist noch eine Frage offen: Wer gewinnt die Teamwertung, Ducati oder Honda? Außerdem steht die MotoE vor ihrem Saisonabschluss. Bei zwei noch verbleibenden Rennen haben mehrere Fahrer die Chance, den Weltcup zu gewinnen. Aktuell führt Matteo Ferrari die Gesamtwertung an.

Mit unserem Live-Ticker auf Motorsport-Total.com begleiten wir die Fans durch das komplette Rennwochenende. Hier erfahren Sie, wie Sie das Geschehen auf dem Circuit Ricardo Tormo online und im Fernsehen verfolgen können.

In diesem Jahr hat ServusTV neben Österreich auch in Deutschland die Übertragungsrechte. Der Sender präsentiert die Qualifyings sowie die Rennen aller Klassen im Free-TV sowie im Livestream. Außerdem zeigt Streaming-Anbieter DAZN die Motorrad-WM in diesem Jahr online - in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Valencia-GP 2019: Alle TV- und Streaming-Zeiten (in MEZ)

Donnerstag, 14. November:

16:00 Uhr: 1. Freies Training MotoE

Freitag, 15. November:

09:00 Uhr: 1. Freies Training Moto3 (ServusTV-Stream Ö, DAZN, Dorna-Stream)

09:55 Uhr: 1. Freies Training MotoGP (ServusTV-Stream Ö, DAZN, Dorna-Stream)

10:55 Uhr: 1. Freies Training Moto2 (ServusTV-Stream Ö, DAZN, Dorna-Stream)

11:50 Uhr: 2. Freies Training MotoE

13:15 Uhr: 2. Freies Training Moto3 (ServusTV-Stream Ö, DAZN, Dorna-Stream)

14:10 Uhr: 2. Freies Training MotoGP (ServusTV-Stream Ö, DAZN, Dorna-Stream)

15:10 Uhr: 2. Freies Training Moto2 (ServusTV-Stream Ö, DAZN, Dorna-Stream)

16:05 Uhr: MotoE E-Pole (Dorna-Stream)

Samstag, 16. November:

09:00 Uhr: 3. Freies Training Moto3 (ServusTV-Stream Ö, DAZN, Dorna-Stream)

09:55 Uhr: 3. Freies Training MotoGP (ServusTV-Stream Ö, DAZN, Dorna-Stream)

09:55 Uhr: 3. Freies Training Moto2 (ServusTV-Stream Ö, DAZN, Dorna-Stream)

12:35 Uhr: Qualifying 1 Moto3 (TV, ServusTV-Stream Ö/D, DAZN, Dorna-Stream)

13:00 Uhr: Qualifying 2 Moto3 (TV, ServusTV-Stream Ö/D, DAZN, Dorna-Stream)

13:30 Uhr: 4. Freies Training MotoGP (TV, ServusTV-Stream Ö/D, DAZN, Dorna-Stream)

14:10 Uhr: Qualifying 1 MotoGP (TV, ServusTV-Stream Ö/D, DAZN, Dorna-Stream)

14:35 Uhr: Qualifying 2 MotoGP (TV, ServusTV-Stream Ö/D, DAZN, Dorna-Stream)

15:05 Uhr: Qualifying 1 Moto2 (TV, ServusTV-Stream Ö/D, DAZN, Dorna-Stream)

15:30 Uhr: Qualifying 2 Moto2 (TV, ServusTV-Stream Ö/D, DAZN, Dorna-Stream)

16:15 Uhr: MotoE Rennen 1 (Dorna-Stream)

Sonntag, 17. November:

08:20 Uhr: Warm-up Moto3 (ServusTV-Stream Ö, Dorna-Stream)

08:50 Uhr: Warm-up Moto2 (ServusTV-Stream Ö, Dorna-Stream)

09:20 Uhr: Warm-up MotoGP (ServusTV-Stream Ö, Dorna-Stream)

10:05 Uhr: MotoE Rennen 2 (DAZN, Dorna-Stream)

11:00 Uhr: Rennen Moto3 (TV, ServusTV-Stream Ö/D, DAZN, Dorna-Stream)

12:20 Uhr: Rennen Moto2 (TV, ServusTV-Stream Ö/D, DAZN, SRF2, Dorna-Stream)

14:00 Uhr: Rennen MotoGP (TV, ServusTV-Stream Ö/D, DAZN, SRF2, Dorna-Stream)

MotoGP 2019 live im TV oder online im Stream

ServusTV beginnt seine Live-Übertragung im Free-TV an jedem Rennwochenende jeweils samstags mit dem Qualifying der Moto3-Klasse. Anschließend folgen die Qualifyings von Moto2 und MotoGP. Am Sonntag werden die Rennen aller drei Klassen ebenfalls live und in voller Länge übertragen.

Zuschauer aus der Schweiz können das MotoGP- und das Moto2-Rennen am Sonntag auf SRF zwei sehen.

Alternativ können Fans die Qualifyings und Rennen auch im Livestream bei ServusMotoGP.com online verfolgen. Die übrigen Trainings und Warm-ups werden ebenfalls im Stream übertragen, allerdings nur mit englischem Originalkommentar und ausschließlich in Österreich. Dieses Programm ist also nur mit einer österreichischen IP-Adresse zu empfangen.

Wer beim Streaming-Dienst DAZN ein Abo abschließt, kann ab Freitag die Trainings, Qualifyings und Rennen aller drei Klassen online mit deutschem Kommentar verfolgen.

Eine Möglichkeit für Fans, die der englischen Sprache mächtig sind, ist auch ein Video-Abo auf der offiziellen Website MotoGP.com, wo alle Sessions und Rennen ausnahmslos live übertragen werden. Zudem werden dort die Pressekonferenzen am Donnerstag, Samstag und Sonntag gezeigt. Für die rennfreie Zeit bietet die Plattform ein umfangreiches Archiv, das tausende Videos beinhaltet.

Mit Bildmaterial von Michelin.