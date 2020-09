MotoGP LIVE in Misano (1): TV-Übertragung, Livestreams und Ticker

Die MotoGP macht am kommenden Wochenende Station in Italien an der Adria-Küste. Vom 11. bis 13. September findet das erste von zwei Rennen auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli statt. Neben den Grand-Prix-Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 ist diesmal auch wieder die Elektrorennserie MotoE mit dabei.

In dieser Übersicht beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um die Rennaction in Misano. Hier erfahren Sie, wann und wo die Trainings, das Qualifying und das Rennen im TV oder via Livestream übertragen werden. Außerdem werfen wir einen Blick auf das Wetter und die zur Verfügung stehenden Reifen an diesem Rennwochenende.

Wann fahren die Klassen der Motorrad-WM beim San-Marino-Grand-Prix?

1. Freies Training, Freitag, 11.09.2020:

09:00 - 09:40 Uhr: Moto3

09:55 - 10:40 Uhr: MotoGP

10:55 - 11:35 Uhr: Moto2

11:50 - 12:20 Uhr: MotoE

2. Freies Training, Freitag, 11.09.2020:

13:15 - 13:55 Uhr: Moto3

14:10 - 14:55 Uhr: MotoGP

15:10 - 15:50 Uhr: Moto2

16:10 - 16:40 Uhr: MotoE

3. Freies Training, Samstag, 12.09.2020:

09:00 - 09:40 Uhr: Moto3

09:55 - 10:40 Uhr: MotoGP

10:55 - 11:35 Uhr: Moto2

11:50 - 12:20 Uhr: MotoE

Qualifying, Samstag, 12.09.2020:

12:35 - 12:50 Uhr: Moto3 Q1

13:00 - 13:15 Uhr: Moto3 Q2

13:30 - 14:00 Uhr: MotoGP 4. Freies Training

14:10 - 14:25 Uhr: MotoGP Q1

14:35 - 14:50 Uhr: MotoGP Q2

15:10 - 15:25 Uhr: Moto2 Q1

15:35 - 15:50 Uhr: Moto2 Q2

16:10 Uhr: MotoE E-Pole

Warm-up, Sonntag, 13.09.2020:

08:20 - 08:40 Uhr: Moto3

08:50 - 09:10 Uhr: Moto2

09:20 - 09:40 Uhr: MotoGP

Rennen, Sonntag, 13.09.2020:

10:05 Uhr: MotoE (7 Runden)

11:00 Uhr: Moto3 (23 Runden)

12:20 Uhr: Moto2 (25 Runden)

14:00 Uhr: MotoGP (27 Runden)

Alle angegebenen Zeiten: Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ)

Welche TV-Sender zeigen den San Marino-Grand-Prix der MotoGP live?

Im deutschsprachigen Fernsehen wird die Motorrad-WM 2020 von ServusTV (Deutschland und Österreich) und SRF/SRF zwei (Schweiz) übertragen.

ServusTV setzt dabei auch in diesem Jahr auf sein bewährtes Team: Christian Brugger und Alex Hofmann kommentieren die Sessions live aus Salzburg, Moderatorin Andrea Schlager und Experte Gustl Auinger berichten direkt aus der Boxengasse. Sie haben zur Verstärkung Eve Scheer dabei, die sich auf Stimmenfang begibt.

In die Live-Berichterstattung steigt der Sender am Samstag ab 12:25 Uhr mit der Übertragung der Qualifyings ein. Am Sonntag geht es ab 10:20 Uhr los mit der Vorberichterstattung. Anschließend sind die Rennen der Moto3, Moto2 und MotoGP live im TV.

MotoGP-Zuschauer aus der Schweiz sind beim SRF an der richtigen Adresse: SRF2 überträgt die Rennen der Moto2 und MotoGP am Sonntag live. Zwischen den beiden Rennen wird das MotoE-Rennen als Aufzeichnung gezeigt. Kommentator ist Marco Felder.

Welche Livestreams werden zum Misano-Grand-Prix 2020 angeboten?

Auf ServusMotoGP.com steht für Zuschauer in Deutschland ein kostenloser Livestream parallel zur TV-Übertragung zur Verfügung. Ausschließlich für Österreich gibt es einen englischen Stream, der auch schon die Freien Trainings am Freitag umfasst.

Eine kostenpflichtige Alternative bietet der Streaming-Dienst DAZN. Wer hier ein Abonnement abschließt (erster Monat gratis, 11,99 pro Monat, 119,99 im Jahresabo), kann alle Sessions (außer die Warm-ups) live und online verfolgen. Allerdings werden nur die Qualifyings und Rennen mit deutschem Kommentar gezeigt. Am Mikrofon sitzt dann Edgar Mielke.

Auch über die offizielle MotoGP-Website der Dorna kann das Geschehen auf der Strecke verfolgt werden. Dafür ist ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Hier schlägt ein Videopass für die komplette Saison mit 139,99 Euro zu Buche, ein Monatsabo kostet 29,99 Euro.

Dafür bietet die Plattform auch Livestreams zu allen Sessions, allerdings nur in Englisch. Auch die Pressekonferenzen am Donnerstag, Samstag und Sonntag werden live übertragen. Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Videoarchiv mit Dokumentationen, Interviews und historischen Rennen, die als Video on Demand abrufbar sind.

Wie lauten die Live-TV-Zeiten für den Misano-Grand-Prix 2020?

ServusTV (Deutschland + Österreich):

Samstag: Ab 12:25 Uhr Übertragung der Qualifyings live

Sonntag: Ab 10:20 Uhr Übertragung der Rennen live

SRF2 (Schweiz):

Sonntag: Ab 12:05 Uhr Übertragung Moto2- und MotoGP-Rennen live

Was, wenn ich keinen Zugang zu TV oder Livestreams habe?

Wir begleiten jedes Rennwochenende mit einem Liveticker auf 'Motorsport-Total.com'. Am Freitag, Samstag und Sonntag verfolgen wir darin jede Session, jedes Qualifying und jedes Rennen genau dann, wenn es passiert. Dabei behalten wir natürlich auch das Geschehen am Streckenrand genau im Auge und fangen Stimmen aus dem Paddock ein.

Der Ticker kann selbstverständlich auch über unsere mobilen Apps am Tablet oder Smartphone bequem verfolgt werden.

Wie wird das Wetter beim San-Marino-Grand-Prix in Misano 2020?

Das MotoGP-Fahrerlager kann den Spätsommer an der Adriaküste genießen, denn es ist das gesamte Wochenende Sonnenschein vorhergesagt. Regnen soll es nicht. Die Tageshöchsttemperaturen werden bei rund 27 Grad Celsius liegen.

Welche Reifen stehen den MotoGP-Piloten in Misano 2020 zur Verfügung?

Im Frühling wurde die Strecke komplett neu asphaltiert. Darauf musste auch Michelin reagieren, denn der neue Belag soll mehr Grip bieten. Es gibt deshalb einen zusätzlichen harten Vorderreifen, der asymmetrisch aufgebaut ist. Der Gummi in der rechten Flanke ist etwas härter.

Dazu gibt es auch Vorderreifen in den Mischungen weich, mittel und hart, die symmetrisch aufgebaut sind. Bei den Hinterreifen stehen so wie vorne die Mischungen weich, mittel und hart zur Verfügung. Sie sind alle asymmetrisch aufgebaut, wobei die rechte Flanke etwas härter ist.

Misano besteht nämlich aus sechs Links- und zehn Rechtskurven. Die Hinterreifenkonstruktion entspricht wieder jener neuen Variante, wie sie schon in Jerez und Brünn zum Einsatz gekommen ist.

Wo finde ich die Ergebnisse zum San Marino-Grand-Prix 2020?

Auf unserem Portal finden Sie alle wichtigen Ergebnisse aus der Rubrik Motorrad hier in der Übersicht.

Mit Bildmaterial von Michelin.