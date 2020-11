TV-Übertragung MotoGP Valencia (2) 2020: Übersicht Zeitplan & Livestream

Auf den ersten folgt der zweite Streich: Auch diese Woche gastiert die Motorrad-Weltmeisterschaft in Valencia. Diesmal firmiert das Rennwochenende unter dem Namen Grand Prix von Valencia. Es ist das vorletzte Rennen der MotoGP-Saison und Suzuki-Pilot Joan Mir kann sich vorzeitig den WM-Titel sichern.

In dieser Übersicht beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um die Rennaction in Valencia. Hier erfahren Sie, wann und wo die Trainings, das Qualifying und das Rennen im TV oder via Livestream übertragen werden. Außerdem werfen wir einen Blick auf das Wetter und die zur Verfügung stehenden Reifen an diesem Rennwochenende.

Wann fahren die Klassen beim Valencia-Grand-Prix 2020?

1. Freies Training, Freitag, 13.11.2020:

10:00-10:40 Uhr: Moto3

10:55-11:40 Uhr: MotoGP

11:55-12:35 Uhr: Moto2

2. Freies Training, Freitag, 13.11.2020:

13:35-14:15 Uhr: Moto3

14:30-15:15 Uhr: MotoGP

15:30-16:10 Uhr: Moto2

3. Freies Training, Samstag, 14.11.2020:

10:00-10:40 Uhr: Moto3

10:55-11:40 Uhr: MotoGP

11:55-12:35 Uhr: Moto2

Qualifying, Samstag, 14.11.2020:

13:15-13:30 Uhr: Moto3 Q1

13:40-13:55 Uhr: Moto3 Q2

14:10-14:40 Uhr: MotoGP 4. Freies Training

14:50-15:05 Uhr: MotoGP Q1

15:15-15:30 Uhr: MotoGP Q2

15:50-16:05 Uhr: Moto2 Q1

16:15-16:30 Uhr: Moto2 Q2

Warm-up, Sonntag, 15.11.2020:

09:00-09:20 Uhr: Moto3

09:30-09:50 Uhr: Moto2

10:00-10:20 Uhr: MotoGP

Rennen, Sonntag, 15.11.2020:

11:00 Uhr: Moto3 (23 Runden)

12:20 Uhr: Moto2 (25 Runden)

14:00 Uhr: MotoGP (27 Runden)

Alle angegebenen Zeiten: Mitteleuropäische Winterzeit (MEZ)

Welche TV-Sender zeigen den Valencia-Grand-Prix 2020 live?

Im deutschsprachigen Fernsehen wird die Motorrad-WM 2020 von ServusTV (Deutschland und Österreich) und SRF/SRF zwei (Schweiz) übertragen.

ServusTV setzt dabei auch in diesem Jahr auf sein bewährtes Team: Christian Brugger und Alex Hofmann kommentieren die Sessions live aus Salzburg, wechselnde Moderatoren und Experten berichten direkt aus der Boxengasse.

In die Live-Berichterstattung steigt der Sender immer am Samstag mit dem ersten Qualifying ein. Die Freitagssessions werden nur im Livestream mit englischem Originalkommentar gezeigt und das auch nur in Österreich. Ebenso verhält es sich mit den Warm-ups am Sonntagmorgen.

Die Rennen aller drei Klassen sind dann wieder live im Free-TV zu sehen, und das sowohl in Deutschland als auch Österreich. MotoGP-Fans aus der Schweiz können die Rennen in der Regel bei SRF zwei verfolgen. Aus Valencia wird auf SRF zwei nur das Moto2-Rennen übertragen. Die MotoGP läuft auf SRF Info.

Welche Livestreams werden zum Valencia-Grand-Prix 2020 angeboten?

Auf ServusMotoGP.com steht für Zuschauer aus Deutschland ein kostenloser Livestream parallel zur TV-Übertragung zur Verfügung. Die Freitagstrainings und Warm-ups sind wie erwähnt nur als Livestream mit englischen Originalkommentar und ausschließlich in Österreich empfangbar.

Eine kostenpflichtige Alternative bietet der Streaming-Dienst DAZN. Wer hier ein Abonnement abschließt (erster Monat gratis, 11,99 pro Monat, 119,99 im Jahresabo), kann alle Sessions (außer die Warm-ups) live und online verfolgen. Allerdings werden nur die Qualifyings und Rennen mit deutschem Kommentar gezeigt.

Auch über die offizielle MotoGP-Website der Dorna kann das Geschehen auf der Strecke verfolgt werden. Dafür ist ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Hier schlägt ein Videopass für die komplette Saison allerdings mit 139,99 Euro zu Buche, ein Monatsabo kostet 29,99 Euro.

Dafür bietet die Plattform aber auch Livestreams zu allen Sessions, allerdings nur in Englisch. Auch die Pressekonferenzen am Donnerstag, Samstag und Sonntag werden live übertragen. Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Videoarchiv mit Dokumentationen, Interviews und historischen Rennen, die als Video on Demand abrufbar sind.

Wie lauten die Live-TV-Zeiten für den Europa-Grand-Prix 2020?

Freitag, 13.11.2020

ab 10:00 Uhr: 1. Freies Training aller Klassen live

(DAZN, ServusTV-Stream Ö, Dorna-Stream)

ab 13:35 Uhr: 2. Freies Training aller Klassen live

(DAZN, ServusTV-Stream Ö, Dorna-Stream)

Samstag, 14.11.2020

ab 10:00 Uhr: 3. Freies Training aller Klassen live

(DAZN, ServusTV-Stream Ö, Dorna-Stream)

ab 13:15 Uhr: Qualifying aller Klassen live

(DAZN, ServusTV + Stream Ö/D, Dorna-Stream)

Sonntag, 15.11.2020

ab 09:00 Uhr: Warm-ups aller Klassen live

(ServusTV-Stream Ö, Dorna-Stream)

ab 11:00 Uhr: Rennen aller Klassen live

(DAZN, ServusTV + Stream D/Ö, SRF zwei/Info, Dorna-Stream)*

*SRF Info überträgt diesmal das Rennen der Moto2. Die MotoGP wird auf SRF zwei gezeigt.

Was, wenn ich keinen Zugang zu TV oder Livestreams habe?

Wir begleiten jedes Rennwochenende mit einem Liveticker. Am Freitag, Samstag und Sonntag verfolgen wir darin jede Session, jedes Qualifying und jedes Rennen genau dann, wenn es passiert. Dabei behalten wir natürlich auch das Geschehen am Streckenrand genau im Auge und fangen Stimmen aus dem Paddock ein.

Der Ticker kann selbstverständlich auch über unsere mobilen Apps am Tablet oder Smartphone bequem verfolgt werden.

Wie wird das Wetter beim Valencia-Grand-Prix 2020?

Nach den Regenkapriolen am vergangenen Rennwochenende besteht dieses Mal berechtige Hoffnung auf trockene Bedingungen. Es bleibt zwar an allen drei Tagen bewölkt, die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit für Regen ist jedoch gering. Im Verlauf des Wochenendes steigen die Höchsttemperaturen von 20 Grad am Freitag auf 24 Grad am Sonntag.

Welche Reifen stehen den MotoGP-Piloten zur Verfügung?

Der Circuit Ricardo Tormo führt gegen den Uhrzeigersinn und besteht aus neun Links- und fünf Rechtskurven. Deswegen sind alle Reifen von Michelin asymmetrisch aufgebaut - das einzige Mal in dieser Saison. Die linken Reifenflanken sind etwas härter als rechts.

Bei den Vorder- und Hinterreifen gibt es jeweils drei unterschiedliche Mischungen (soft, medium, hard). Bei den Regenreifen, die in den Mischungen soft und medium angeboten werden, sind die Vorderreifen symmetrisch aufgebaut, die Hinterreifen ebenfalls asymmetrisch.

Wo finde ich die Ergebnisse zum Valencia-Grand-Prix 2020?

Auf unserem Portal finden Sie alle wichtigen Ergebnisse aus der Rubrik Motorrad hier in der Übersicht. Außerdem können Sie nachfolgend, sobald vorhanden, die einzelnen Resultate zum jeweiligen Rennwochenende abrufen.

