"Uccio" analysiert den plötzlichen Aufschwung von Fabio Di Giannantonio

Die MotoGP-Karriere von Fabio Di Giannantonio steuerte im Herbst 2023 ihrem Ende entgegen. In seiner zweiten Saison in der Königsklasse konnte sich "Diggia" zu Beginn nicht wie erhofft steigern.

Durch Marc Marquez' überraschenden Wechsel zu Gresini verlor Di Giannantonio seinen Platz und hatte kaum Alternativen. Doch mit dem Podium in Australien und dem Sieg in Katar rettete der Italiener seine Karriere.

In der MotoGP-Saison 2024 pilotiert "Diggia" im VR46-Team eine 2023er-Ducati. In Valentino Rossis Team war er nicht der Wunschkandidat, empfahl sich aber mit seinen starken Leistungen im finalen Teil der Saison. Teamchef Alessio "Uccio" Salucci freut sich auf die Zusammenarbeit.

"Diggias" Aufschwung ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren

Beim Nachsaison-Test in Valencia absolvierte Di Giannantonio seinen ersten Arbeitstag bei VR46. "Ich war sofort sehr happy mit Fabio. Ich erwarte, dass er richtig stark sein wird", kommentiert Teamchef Alessio "Uccio" Salucci.

Dass der fehlende Platz Di Giannantonios einzige Motivation war, glaubt "Uccio" nicht: "Es ist nicht wahr, dass er sich erst vor oder nach der Unterschrift steigerte. Er war im Zeitraum von zwei Monaten konstant richtig stark."

Ab dem Grand Prix von Japan fuhr "Diggia" deutlich bessere Ergebnisse ein. "Ich analysiere die Dinge, von Rennen zu Rennen, von Kurve zu Kurve. Er hat offensichtlich einen Gang zugelegt. Ich habe mich auch mit Dall'Igna darüber unterhalten. Er bestätigte mir, dass es nie ausschließlich an der Motivation liegt. Es sind immer drei oder vier Faktoren, die zu einer Änderung der Situation führen", so "Uccio".

Kann Fabio Di Giannantonio den Schwung mit in die Saison 2024 retten?

Einige technische Änderungen in Kombination mit der zusätzlichen Motivation durch die fehlende Perspektive für 2024 haben also für den Aufschwung gesorgt. Offen ist, ob Di Giannantonio die Form mit in das neue Jahr nehmen kann.

"Ich würde mit ihm gern dort weitermachen, wo er aufgehört hat. Der erste Test mit uns war fantastisch", lobt "Uccio" seinen neuen Fahrer. "Er hatte eine tolle Herangehensweise. Er fuhr die siebtschnellste Zeit, eine 1:30.2er-Runde mit Reifen, die bereits einige Runden alt waren."

"Darauf muss man achten, noch stärker als auf die Zeitenjagd. Ich bin sehr happy, denn er fügte sich sehr gut ins Team ein. Hoffentlich wird er so stark weitermachen", freut sich Alessio "Uccio" Salucci auf die MotoGP-Saison 2024.

