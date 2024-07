"Uccio"-Interview, Teil 1: "Hätte gerne zwei GP25, stimme Dall'Igna nicht zu"

Das VR46-Team erhält für die MotoGP-Saison 2025 Werkunterstützung von Ducati und bekommt eine Desmosedici GP25. Neben den beiden 2025er-Ducatis im Werksteam wird die eine im VR46-Team eine von dann nur noch drei aktuellen Ducati-Bikes im Feld sein.

Auf dem MotoGP-Transfermarkt, der sich in den vergangenen Wochen rasant bewegt hat, wartet das VR46-Team derzeit noch darauf, seine Fahrerpaarung für die Saison 2025 bekanntzugeben. Fest steht, dass Marco Bezzecchi das Team verlassen wird. Er hat für zwei Jahre bei Aprilia unterschrieben. Mit Fabio Di Giannantonio würde VR46-Teamchef Alessio "Uccio" Salucci gerne verlängern. Dann müsste man aber immer noch den Platz von Bezzecchi nachbesetzen.

In Teil 1 eines Interviews für die italienischsprachige Ausgabe von Motorsport.com spricht "Uccio" über den Fahrermarkt sowie die kurz- und langfristige Zukunft des von seinem Kumpel Valentino Rossi gegründeten Teams.

Frage: "'Uccio', die Saison 2023 war richtig stark. Auch die Wintertests liefen gut, aber seither hat sich die Saison 2024 bislang als schwierig herausgestellt. Wie fällt die Zwischenbilanz aus?"

Alessio Salucci: "Wir haben uns ein bisschen verirrt, besonders auf der Seite von Bezzecchi. Er hat stark zu kämpfen. Eine Tatsache ist es aber auch, dass dieses Motorrad sehr kompliziert ist und dass die Werke einen Schritt nach vorne gemacht haben."

"Vielleicht erwartet man etwas, was nicht eintrifft. 'Bez' jedenfalls kam von einem wirklich guten Moment (der GP22; Anm. d. Red.) auf die GP23, dieses feindliche Motorrad, das sein Leben ein bisschen komplizierter gemacht hat. Wir werden sehen wie die Saison weitergeht. Das Team jedenfalls steht hinter ihm."

"Er hat keine anderen Gedanken, denn er hat bereits einen sehr wichtigen Vertrag mit Aprilia unterschrieben, also möchte ich etwas anderes von ihm, denn wir können ihm sehr helfen, aber es muss von ihm kommen. Er muss mehr daran glauben. Wir haben noch nicht einmal die Hälfte der Meisterschaft hinter uns, also haben wir noch viel Zeit, um uns zu beweisen."

Fabio Di Giannantonio wird immer stärker, während sich Marco Bezzecchi schwertut Foto: Motorsport Images

Frage: "Es ist ja nicht alles so schlecht in diesem Jahr 2024, weil Fabio Di Giannantonio stark ist, nicht wahr?"

Salucci: "Meiner Meinung nach hat 'Diggia' eine sehr gute Saison. Er kommt stetig voran. Es ist nicht einfach, aus einer anderen Situation in unser Team zu kommen. Auf diesem Niveau muss man sich daran gewöhnen, die maximale Performance zu suchen, um die letzten zwei Zehntelsekunden zu finden. Er macht sich wirklich gut. In Assen war er Vierter, er ist immer dabei und nah dran am Podium. Und das, wenn man bedenkt, aus welcher Situation er kam, er hatte kein Bike."

Frage: "Di Giannantonio repräsentiert die Offenheit des VR46-Teams gegenüber Fahrern, die nicht aus der VR46-Akademie kommen. Er ist auch der Fahrer, der die GP23, abgesehen von Marc Marquez, am besten zu verstehen scheint. Hätten Sie eine solche Leistung erwartet?"

Salucci: "'Diggia' war in vielerlei Hinsicht eine angenehme Überraschung, vom Charakter her, von der Arbeitsweise. Ich habe ihn so nicht erwartet, ganz ehrlich. Ich wusste, dass sich das Team eines Tages auch für Nicht-Akademie-Fahrer öffnen muss. Wir haben auch viel mit Valentino darüber gesprochen, und wir waren immer bereit, uns auf diese neue Sache einzulassen, so wie wir es jetzt mit 'Diggia' tun."

"Es ist auch eine Frage des persönlichen Wachstums. Ich war es gewohnt, mit Fahrern zu arbeiten, die ich seit ihrer Kindheit kenne und die ich wie meine Westentasche kenne. Mit 'Diggia' hingegen war es ein unbeschriebenes Blatt, das wir gemeinsam ausfüllen. Er macht seine Sache sehr gut, und ich würde gerne auch in den nächsten Jahren mit ihm zusammenarbeiten."

Frage: "Das Hauptziel ist also, mit Di Giannantonio zu verlängern?"

Salucci: "Ja, ich würde gerne mit ihm verlängern. Hoffentlich wird es in diesen Tagen geschehen. Es gibt so viele Teams, die ihn jetzt haben wollen. Da frage ich mich, wo sie im vorigen Jahr waren. Jetzt sind sie da und wir werden sehen, was in der nächsten Zeit passiert."

Frage: "Abgesehen davon gibt es ja auch noch den Platz von Bezzecchi zu besetzen..."

Salucci: "Ja, es gibt auch Marcos Platz noch zu besetzen. Wir müssen also zwei Plätze besetzen! Lasst uns mal eins nach dem anderen machen, dann werden wir schon sehen."

Fahren Morbidelli und Di Giannantonio 2025 beide für VR46-Ducati? Foto: Motorsport Images

Frage: "Da wäre Franco Morbidelli, der aus der Akademie kommt. Ihn im Team zu haben, das wäre ja fast ein Kreis, der sich schließt, nicht wahr?"

Salucci: "Ich würde das so gerne sehen! Ich liebe ihn so sehr und würde gerne mit ihm zusammenarbeite. Das sage ich schon seit langem. Vielleicht kann es nächstes Jahr Wirklichkeit werden. Ja, wir würden damit einem anderen Akademie-Mitglied eine Chance geben, aber es ist noch ein weiter Weg, denn es gibt so viele Dinge, die zu klären sind. Ich würde es gerne festzurren, aber lasst uns mal noch ein paar Wochen abwarten."

Frage: "Bleiben wir noch einen Moment auf dem Transfermarkt. Wenn es um Investitionen geht, gibt es einen Namen, der genannt wird: Lewis Hamilton. Er ist an einem Einstieg in die MotoGP-Szene interessiert."

Salucci: "Gut! Wenn jemand wie Lewis Hamilton bereit ist, eine solche Investition zu tätigen, freut mich das. Was uns betrifft, so wollen wir im Moment das Team weiterführen und hier bleiben, aber mit Blick auf die Zukunft weiß man nie. Die Dinge können sich ändern."

Frage: "Lewis Hamilton und Valentino Rossi sind befreundet. Wir erinnern uns da beispielsweise an den Motorrad- und Autotausch in Valencia 2019..."

Salucci: "Schön! Ja, sie tauschen sich regelmäßig aus. Lewis ist gewissermaßen ein Teil der Gruppe von 'Vale'. Sie feuern sich gegenseitig an, was mich sehr freut."

Frage: "Die MotoGP-Klasse wird zu einer Quelle des Interesses von außen und verändert sich sehr schnell, vor allem verglichen mit der Vergangenheit. Der Markt entwickelt sich rasant weiter und da spreche ich jetzt gar nicht von den Fahrern..."

Salucci: "Es gibt die ruhige Phase mit der Unterzeichnung von Verträgen. Dann kommt eine Phase, in der viele Verträge auslaufen, auch die von Herstellern. Es gab zahlreiche Dinge, die zusammenkamen, die all diese Verhandlungen verursacht haben. Ich habe fast zwei Monate lang gar nicht mehr richtig gelebt! Aber ich bin glücklich, denn das gehört zum Spiel dazu und macht mir Spaß."

"Wir haben ein Team, das weiß, wie man die Dinge bestmöglich handhabt. Wenn es diese Art von Interesse und Bewegung gibt, dann wird das Niveau angehoben. Ich bin jetzt seit 25 Saisons dabei und lange Zeit gab es nur minimale Veränderungen, die man nur innerhalb des Teams wahrgenommen hat. In den vergangenen zwei Jahren aber hat es eine Art Revolution gegeben, Liberty Media ist eingestiegen. Ich sehe, dass diese Dinge Wert und Interesse erzeugen."

Ducati, hier Gigi Dall'Igna, liefert 2025 nur drei aktuelle MotoGP-Bikes Foto: Motorsport Images

Frage: "Bei all diesen Marktbewegungen haben Sie sehr davon profitiert, dass Sie das neue werksunterstützte Ducati-Team geworden sind. In der Saison 2025 werden Sie eine GP25 haben, richtig?"

Salucci: "Wir haben ein super Team und tolle Leute. Wir können niemals ein Werksteam sein, weil wir keine Motorräder bauen, aber wenn die Fahrer zu uns kommen, finden sie eine fantastische Situation vor."

"Sogar Gigi Dall'Igna, der ein großartiger Mensch ist, lobt uns für unser Management. Tatsächlich haben sie uns als werksunterstütztes Team ab 2025 ausgewählt, weil Pramac gegangen ist. Aber Ducati hatte uns zuvor schon für 2027 als werksunterstütztes ausgewählt, unabhängig von der Pramac-Entscheidung."

"Was die GP25 betrifft, stimme ich Dall'Igna nicht ganz zu, denn wir werden nur ein aktuelles Motorrad haben. Ich hätte mir zwei gewünscht, so wie es immer gemacht wurde. Aber unglücklicherweise oder auch glücklicherweise entscheidet das Ducati."

"Wir werden ein aktuelles Motorrad haben und damit auskommen. Wir werden versuchen, es so gut wie möglich zu machen, auch wenn die anderen Hersteller mit vier und wir mit drei 2025er-Motorrädern arbeiten. Aber in diesem Fall ist es trotzdem etwas ganz Besonderes, weil es die zweiten roten Motorräder geben wird und eines bei uns!"