"Uccio": Wer war Valentino Rossis härtester Gegner in der MotoGP?

Alessio "Uccio" Salucci ist seit vielen Jahren als rechte Hand von Valentino Rossi bekannt. Der Italiener begleitete Rossi jahrelang zu den Rennen, bevor er selbst einige Aufgaben übernahm und sich in den vergangenen Jahren vermehrt um die Nachwuchs-Teams in den kleineren Klassen kümmerte. Die Kollegen von 'GPOne' haben "Uccio" zu seinen besten Erinnerungen an Rossis MotoGP-Karriere befragt.

"Biaggi war der unterhaltsamste Gegner", erklärt 'Uccio'. "Es herrschte Respekt, obwohl es auf der Strecke einige Meinungsverschiedenheiten gab. Ich erinnere mich gern an die Jahre 1999 bis 2004. Damals gab es viele schnelle Italiener. Mit der Akademie ziehen wir ein bisschen Inspiration aus dieser Zeit."

"Sein stärkster Gegner? Ich würde sagen, dass das Stoner war. Er war ein Naturtalent, das man nur schwer verstehen konnte. Von Samstag zu Sonntag konnte er sich um eine Sekunde verbessern. Es war nicht einfach, ihn zu besiegen. Er schlug uns mehrere Male", erinnert sich Rossis Wegbegleiter.

Erzfeinde: Valentino Rossi (46) lieferte sich mit Casey Stoner (1) einige Duelle Foto: Yamaha

"Irgendwas lief nicht richtig. Ich kann es nicht genau sagen", grübelt "Uccio". "Das Motorrad war schwierig. Es hatte einen einmaligen Charakter. Der Funke sprang nie über. Jedes Mal, wenn Valentino ein bisschen härter pushte, landete er im Kies. Langfristig gesehen war es nicht länger hinzunehmen."

Erfolglose Ducati-Ära: Valentino Rossi mit Crewchief Jeremy Burgess Foto: Ducati

Viel lieber erinnert sich der Rossi-Wegbegleiter an das erste Rennen mit der Yamaha M1: "Ich habe Welkom 2004 in mein Herz geschlossen. Das liegt nicht nur am eigentlichen Sieg sondern an allem, was damit verbunden ist: seine Ankunft bei Yamaha, Hondas Testverbot bis zum 31. Dezember, 2003 und die vielen Zweifel am Wechsel, während Biaggi schnell war und gut zurechtkam. Der erste Test lief gut. Es entstand eine tolle Gruppe an Menschen. Dann erreichten wir diesen historischen Sieg", so 'Uccio' über seinen Lieblings-Grand-Prix.

