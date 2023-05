"Uccio" wünscht sich: VR46-Verbleib von Bezzecchi, aber als Ducati-Werksfahrer

Das VR46-Team von Valentino Rossi hat sich zu Beginn der MotoGP-Saison 2023, der zweiten des Rennstalls in der Königsklasse, ins Rampenlicht gefahren. Marco Bezzecchi gewann zwei von fünf Hauptrennen und hat in der WM nur einen Punkt Rückstand auf Titelverteidiger Francesco Bagnaia. Und auch Luca Marini stand schon einmal als Zweiter auf dem Podest.

VR46 führt auch nach dem fünften Rennwochenende die Teamwertung an. Es stellt sich die Frage, ob Bezzecchi tatsächlich bis in den Herbst um den WM-Titel kämpfen kann. In der modernen MotoGP (seit 2002) hat noch nie ein Satellitenteam den Weltmeister gestellt.

Zum letzten Mal wurde im Jahr 2001 ein Fahrer eines Satellitenteams Weltmeister. Das war Rossis erster Titelgewinn in der Königsklasse. Es war das letzte Jahr der 500er-Zweitakter. Allerdings hatte Rossi damals Werksmaterial von Honda und die Ex-Crew von Mick Doohan an seiner Seite.

Bezzecchi und Marini fahren mit der Ducati GP22 aus dem Vorjahr. Aber: "Gigi [Dall'Igna] gibt uns immer etwas", sagt Teamdirektor Alessio "Uccio" Salucci bei 'GPOne.com' und verrät: "Auch für Mugello erhalten wir ein technisches Update."

"Heute demonstrieren wir, dass ein Satellitenteam nach fünf Rennen dabei ist und um den WM-Titel kämpfen kann. Von jetzt an bis zum Saisonende werden sich die offiziellen Teams sicher verbessern, während wir das nicht tun."

"Wir müssen abwarten, wie sehr sie sich steigern können. Aber es scheint, dass die MotoGP an einem extremen Punkt angelangt ist. Man entwickelt sich zwar weiter, aber es ist nicht mehr so viel. Ich glaube nicht, dass jemand eine halbe Sekunde pro Runde finden kann."

Valentino Rossi mit seinem Kumpel seit Kindheitstagen "Uccio" Foto: Motorsport Images

"Wenn überhaupt, dann wird es eine Zehntelsekunde oder eineinhalb Zehntelsekunden sein. Das müssen wir kompensieren", sagt der beste Freund von Rossi. Salucci will nicht von künftigen Erwartungen sprechen, denn mit den bisherigen Erfolgen ist man schon mehr als glücklich.

Offiziell sind Bezzecchi und Marini nur bis Saisonende bei VR46 gesetzt. Die meisten Beobachter im Paddock gehen davon aus, dass die Fahrerpaarung im nächsten Jahr gleich bleiben wird. Aber mit den Erfolgen ist die Aktie von Bezzecchi natürlich gestiegen.

"Ich mache mir keine Sorgen", winkt Salucci ab. "Ich würde erwarten, dass Ducati Marco für ein weiteres Jahr in unserem Team belässt. Ich hätte gerne ihre Unterstützung, damit wir mit ihm weitermachen können. Unser Team arbeitet daran, dass unsere Fahrer in das Werksteam kommen."

"Unser Projekt wurde dafür ins Leben gerufen. Es wäre nicht richtig, wenn Bezzecchi seine komplette Karriere bei uns bleiben würde. Aber wir arbeiten auch nicht für andere Satellitenteams", will Salucci nichts von einem Wechsel seiner Fahrer zum Beispiel zu Pramac wissen.

Für Salucci wäre es die Idealsituation, wenn "Bez" im nächsten Jahr bei VR46 bleiben, aber einen (höher dotierten) Vertrag von Ducati bekommen würde sowie das aktuelle Motorrad. Die Gespräche finden zwischen Bezzecchis Manager Gianluca Falcioni und Paolo Ciabatti statt.

