"Überholen war schwierig", aber Enea Bastianini jubelt über Platz zwei

Vor einem Jahr hat sich Enea Bastianini in Portugal ein Schulterblatt gebrochen. Diese Verletzung und eine längere Genesungspause beeinflusste schlussendlich den Großteil seiner Saison. Nun meldete sich der Ducati-Werksfahrer in Portimao im Spitzenfeld zurück.

Am Samstag eroberte Bastianini die Poleposition. Nach Spielberg 2022 war es überhaupt erst seine zweite Pole in der Königsklasse. Aber dann ging beim Start des Sprintrennens einiges schief. Es war auf den TV-Bildern deutlich zu sehen, dass seine Vordergabel nicht gestaucht war.

Er musste somit ohne das vordere Holeshot-System starten. "Das System war aktiviert, aber ich hatte zu stark gebremst und es hat sich deaktiviert", nimmt Bastianini den Fehler auf seine Kappe. Vor seiner Startlinie hatte er schlicht zu stark abgebremst.

Wie ist es, ohne vorderes Holeshot-System zu starten? "Seltsam", erläutert der Italiener. "Das Motorrad neigt stark zu Wheelies. Auch die Elektronik ist für diese Startsysteme eingestellt." Deshalb musste er bei der Beschleunigung auch das Gas zudrehen.

Den Sprint beendete Bastianini schließlich als Sechster. Am Sonntag klappte dann der Start mit allen aktivierten Systemen deutlich besser. "Mein Start war gut, aber Jorge [Martin] war besser und hat die Führung übernommen."

Das war der Schlüssel für Martins Sieg. Knapp hinter der Pramac-Ducati folgten Maverick Vinales mit der Aprilia und Bastianini. Überholmanöver gab es keine. "Ich habe versucht, die Lücke zu Maverick zu schließen, aber es war unmöglich, weil er perfekt gefahren ist", schildert Bastianini.

"Ich habe in den letzten sechs, sieben Runden an den Sieg gedacht. Das Problem war, dass Maverick im letzten Sektor wirklich schnell war. Er hat mir dort immer etwas Zeit abgenommen. Ansonsten war ich etwas schneller, aber Überholen war schwierig."

Erst der Getriebeschaden von Vinales ermöglichte Bastianini den zweiten Platz Foto: Motorsport Images

Erst zu Beginn der letzten Runde konnte Bastianini an Vinales vorbeiziehen, nachdem das Getriebe der Aprilia endgültig kaputt gegangen war. "Ich habe von seinem Motorrad einen seltsamen Klang gehört", sagt er über die Szene auf der Zielgeraden.

Somit fuhr Bastianini als Zweiter ins Ziel. Es war sein erster Podestplatz seit seinem Sieg in Malaysia im vergangenen Herbst: "Es war ein tolles Rennen für mich. Es war sehr schön, wieder auf dem Podium zu stehen."

"Jorge ist perfekt gefahren und hat keine Fehler gemacht. Gratulation an ihn. Ich bin glücklich", zieht Bastianini ein zufriedenes Fazit. In der Weltmeisterschaft ist er damit nach zwei Rennwochenenden auf dem dritten Platz.

In drei Wochen geht es auf dem Circuit of The Americas in den USA weiter. Als Bastianini zum bisher letzten Mal dort gefahren ist, hat er gewonnen. Das war 2022. Im Vorjahr war er in Texas aufgrund seiner Verletzung von Portimao nicht dabei.

"Im Vorjahr habe ich das Rennen aufgrund meiner Verletzung verpasst, aber ich habe gute Erinnerungen an 2022. Es war mein bester Sieg in jener Saison. Es wird schön, wieder auf dieser Strecke zu sein", blickt er voraus.

