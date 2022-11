Überraschender MotoGP-Test: Pedro Acosta darf erstmals die KTM fahren

Audio-Player laden

Pedro Acosta steht vor seinem ersten Test mit dem MotoGP-Motorrad von KTM. Anfang kommender Woche testet die österreichische Marke privat in Jerez (Spanien). Die Hauptarbeit mit Blick auf die Saison 2023 wird Testfahrer Dani Pedrosa übernehmen.

Im Rahmen dieser privaten Testfahrten bekommt auch Acosta die Gelegenheit, erstmals die RC16 zu fahren. Laut einem Bericht der 'Marca' wird der 18-Jährige am Montag (21. November) einen halben Tag lang fahren dürfen.

Es hängt auch viel vom Wetter ab. In der vergangenen Woche haben Ducati und Aprilia mit ihren Testfahrern am Dienstag und Mittwoch in Jerez getestet. Die Arbeit von Michele Pirro und Lorenzo Savadori ist teilweise von Regen beeinträchtigt worden.

Acosta hat erst zwei Jahre in der Weltmeisterschaft hinter sich. Als Rookie gewann er 2021 auf Anhieb die Moto3-Weltmeisterschaft. In der vergangenen Saison ging er in der Moto2-Klasse an den Start und wurde bester Rookie des Jahres.

Auch im nächsten Jahr wird Pedro Acosta in der Moto2-Klasse angreifen Foto: Motorsport Images

In seiner Debütsaison in der mittleren Klasse gewann der Spanier drei Rennen und holte zwei zweite Plätze als beste Ergebnisse. Obwohl er zwei Rennen aufgrund eines Beinbruchs verpasst hat, beendete Acosta die Saison als WM-Fünfter.

Auch im nächsten Jahr fährt der 18-Jährige für das Ajo-Team in der mittleren Klasse und nimmt den WM-Titel ins Visier. Von Anfang an waren zwei Moto2-Jahre für ihn geplant. Acosta ist langfristig an KTM gebunden. Das mittelfristige Ziel lautet MotoGP.

In der Königsklasse haben Brad Binder, Jack Miller und Pol Espargaro Verträge bis Ende 2024. Moto2-Weltmeister Augusto Fernandez ist derzeit nur für das nächste Jahr im Tech-3-GasGas-Team gesetzt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.