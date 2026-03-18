Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Verdichtungsverhältnis: Warum das neue Messverfahren "kein Gamechanger" ist

Formel 1
Verdichtungsverhältnis: Warum das neue Messverfahren "kein Gamechanger" ist

Überraschung und Besorgnis bei MotoGP-Teams bei Ankunft in Goiania

MotoGP
Goiania
Überraschung und Besorgnis bei MotoGP-Teams bei Ankunft in Goiania

Aston Martin steckt in der Krise - und Teamchef Adrian Newey ist nicht vor Ort

Formel 1
Shanghai
Aston Martin steckt in der Krise - und Teamchef Adrian Newey ist nicht vor Ort

Moto2-Chaos in Thailand: FIM korrigiert nachträglich die Punktewertung

Moto2
Buriram
Moto2-Chaos in Thailand: FIM korrigiert nachträglich die Punktewertung

Audi: Noch zu früh für Kundenteams in der Formel 1

Formel 1
Audi: Noch zu früh für Kundenteams in der Formel 1

Wie Jim Clark: Das steckte hinter Antonellis besonderer Geste in China

Formel 1
Shanghai
Wie Jim Clark: Das steckte hinter Antonellis besonderer Geste in China

Ford Mustang in der IMSA stärker als in DTM: Liegt es an Drehmoment-Sensoren?

DTM
Ford Mustang in der IMSA stärker als in DTM: Liegt es an Drehmoment-Sensoren?

Valentino Rossi hört genau zu: Dani Pedrosa verrät sein Regen-Rezept

MotoGP
Valentino Rossi hört genau zu: Dani Pedrosa verrät sein Regen-Rezept
MotoGP Goiania

Überraschung und Besorgnis bei MotoGP-Teams bei Ankunft in Goiania

Am Mittwoch sind die MotoGP-Teams am Goiania Circuit in Brasilien eingetroffen, um die Boxen einzurichten - Zustand der Strecke gab vorübergehend Anlass zur Sorge

Germán Garcia Casanova Mario Fritzsche
Veröffentlicht:
Überraschung und Besorgnis bei MotoGP-Teams bei Ankunft in Goiania

Fahrerlagertunnel des Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania

Foto: Germán Garcia Casanova

Die Motorrad-Weltmeisterschaft kommt nach Brasilien, wo am Sonntag im Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania der erste Motorrad-Grand-Prix in Brasilien seit 2004 (damals in Rio de Janeiro) und der erste in Goiania seit 1989 ausgetragen wird (MotoGP 2026 live: Der Brasilien-Grand-Prix in Goiania im TV und Stream).

An den vergangenen zwei Tagen gab es in der Region heftige Regenfälle, die auch auf dem Gelände der Rennstrecke Spuren hinterlassen haben. So sorgte am Dienstagnachmittag ein heftiger Regenguss dafür, dass Teile der Strecke überflutet wurden.

Es betraf insbesondere die letzten zwei Kurven, außerdem die Zufahrtsstraßen, die aufgrund fehlenden Asphalts komplett mit Schlamm bedeckt waren, sowie den Eingang zum Fahrerlagertunnel, der mit einem Wasserstand von mehr als 20 Zentimetern unpassierbar war.

Überflutung im Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania, Brasilien

Am Dienstag hatte ein Regenschauer Teile der Strecke unter Wasser gesetzt

Foto: Goiania Circuit

Am Mittwoch haben unsere Kollegen der spanischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, feststellen können, dass das Drainagesystem wie geplant funktioniert hat.

Um 9 Uhr morgens gab es weder auf der Fahrbahn noch im Bereich des Fahrerlagertunnels noch Stellen, die überflutet gewesen wären. Das gilt allerdings nicht für die Zufahrtsstraßen, denn diese waren weiterhin schlammig. An einigen Stellen, an denen sich Erde gelöst hatte, wurden zügig Arbeiten durchgeführt.

Die ersten Teammitglieder trafen am Mittwochmorgen an der Rennstrecke ein. Die Teams von Ducati, Honda, LCR und VR46 gehörten zu den ersten vor Ort. Die Teammitglieder zeigten sich ein wenig überrascht, vor allem aber auch besorgt, als sie die Strecke zum ersten Mal sahen.

Cristian Gabarrini und Marco Rigamonti in Goiania, Brasilien

Die Ducati-Crewchiefs Cristian Gabarrini und Marco Rigamonti bei der Ankunft

Foto: German Garcia Casanova

Cristian Gabarrini und Marco Rigamonti, im Ducati-Werksteam die Crewchiefs von Francesco Bagnaia und Marc Marquez, begutachteten die Strecke und die Zufahrtsstraßen und machten Fotos, als sie die Brücke überquerten, welche den Zugang zum Fahrerlager ermöglicht.

Von dort wurden seit Dienstag mehrere Fotos aufgenommen. Die Fotos zeigen die vorletzte Kurve vor Start/Ziel, welche vorübergehend komplett überflutet war. Inzwischen hat sich die Situation dank der gut funktionierenden Drainage entspannt.

Die Streckenbetreiber bestätigen, dass "die Zufahrten zum Fahrerlager und zur Start/Ziel-Gerade, sowie andere Bereiche, überflutet waren". Glücklicherweise aber und "dank der Arbeit der Einsatzkräfte, die die Strecke mit Tankwagen reinigten, war alles innerhalb weniger Stunden behoben", so die lokalen Medien.

Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania, Brasilien

Im Verlauf des Mittwochs hat sich die Situation in Goiania entspannt

Foto: German Garcia Casanova

Die Wettervorhersage in Goiania deutet darauf hin, dass es am Mittwoch im weiteren Verlauf des Tages und in geringerem Maße auch am Donnerstag weiter regnen wird. Ab Freitag soll sich die Lage verbessern. Für Samstag, dem Tag des Qualifyings und des Sprints der MotoGP-Klasse, wird derzeit klarer Himmel vorhergesagt. Am Sonntag, dem Tag des Grand Prix, könnte es regnen, allerdings erst nach dem Rennen.

Die Lufttemperatur wird für das gesamte Wochenende im Bereich von 20 bis 30 Grad Celsius erwartet, wobei es zur Mittagszeit extrem heiß und luftfeucht sein wird. Sowohl der Sprint als auch der Grand Prix für die Königsklasse MotoGP werden um 15:00 Uhr Ortszeit (19:00 MEZ) gestartet.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Valentino Rossi hört genau zu: Dani Pedrosa verrät sein Regen-Rezept
Mehr von
Germán Garcia Casanova

Iran-Krieg erzwingt Katar-Verschiebung, Marc Marquez: "Frieden das Wichtigste"

MotoGP
MotoGP
Iran-Krieg erzwingt Katar-Verschiebung, Marc Marquez: "Frieden das Wichtigste"

MotoGP-Fahrermarkt: Thailand-GP lässt Zweifel an 2027er-Deals aufkommen

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Fahrermarkt: Thailand-GP lässt Zweifel an 2027er-Deals aufkommen

Aprilia wirbt um Francesco Bagnaia: Neues MotoGP-Angebot für den Italiener

MotoGP
MotoGP
Aprilia wirbt um Francesco Bagnaia: Neues MotoGP-Angebot für den Italiener

Aktuelle News

Verdichtungsverhältnis: Warum das neue Messverfahren "kein Gamechanger" ist

Formel 1
Verdichtungsverhältnis: Warum das neue Messverfahren "kein Gamechanger" ist

Überraschung und Besorgnis bei MotoGP-Teams bei Ankunft in Goiania

MotoGP
Goiania
Überraschung und Besorgnis bei MotoGP-Teams bei Ankunft in Goiania

Aston Martin steckt in der Krise - und Teamchef Adrian Newey ist nicht vor Ort

Formel 1
Shanghai
Aston Martin steckt in der Krise - und Teamchef Adrian Newey ist nicht vor Ort

Moto2-Chaos in Thailand: FIM korrigiert nachträglich die Punktewertung

Moto2
Buriram
Moto2-Chaos in Thailand: FIM korrigiert nachträglich die Punktewertung