Überraschung und Besorgnis bei MotoGP-Teams bei Ankunft in Goiania

Die Motorrad-Weltmeisterschaft kommt nach Brasilien, wo am Sonntag im Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania der erste Motorrad-Grand-Prix in Brasilien seit 2004 (damals in Rio de Janeiro) und der erste in Goiania seit 1989 ausgetragen wird (MotoGP 2026 live: Der Brasilien-Grand-Prix in Goiania im TV und Stream).

An den vergangenen zwei Tagen gab es in der Region heftige Regenfälle, die auch auf dem Gelände der Rennstrecke Spuren hinterlassen haben. So sorgte am Dienstagnachmittag ein heftiger Regenguss dafür, dass Teile der Strecke überflutet wurden.

Es betraf insbesondere die letzten zwei Kurven, außerdem die Zufahrtsstraßen, die aufgrund fehlenden Asphalts komplett mit Schlamm bedeckt waren, sowie den Eingang zum Fahrerlagertunnel, der mit einem Wasserstand von mehr als 20 Zentimetern unpassierbar war.

Am Dienstag hatte ein Regenschauer Teile der Strecke unter Wasser gesetzt Foto: Goiania Circuit

Am Mittwoch haben unsere Kollegen der spanischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, feststellen können, dass das Drainagesystem wie geplant funktioniert hat.

Um 9 Uhr morgens gab es weder auf der Fahrbahn noch im Bereich des Fahrerlagertunnels noch Stellen, die überflutet gewesen wären. Das gilt allerdings nicht für die Zufahrtsstraßen, denn diese waren weiterhin schlammig. An einigen Stellen, an denen sich Erde gelöst hatte, wurden zügig Arbeiten durchgeführt.

Die ersten Teammitglieder trafen am Mittwochmorgen an der Rennstrecke ein. Die Teams von Ducati, Honda, LCR und VR46 gehörten zu den ersten vor Ort. Die Teammitglieder zeigten sich ein wenig überrascht, vor allem aber auch besorgt, als sie die Strecke zum ersten Mal sahen.

Die Ducati-Crewchiefs Cristian Gabarrini und Marco Rigamonti bei der Ankunft Foto: German Garcia Casanova

Cristian Gabarrini und Marco Rigamonti, im Ducati-Werksteam die Crewchiefs von Francesco Bagnaia und Marc Marquez, begutachteten die Strecke und die Zufahrtsstraßen und machten Fotos, als sie die Brücke überquerten, welche den Zugang zum Fahrerlager ermöglicht.

Von dort wurden seit Dienstag mehrere Fotos aufgenommen. Die Fotos zeigen die vorletzte Kurve vor Start/Ziel, welche vorübergehend komplett überflutet war. Inzwischen hat sich die Situation dank der gut funktionierenden Drainage entspannt.

Die Streckenbetreiber bestätigen, dass "die Zufahrten zum Fahrerlager und zur Start/Ziel-Gerade, sowie andere Bereiche, überflutet waren". Glücklicherweise aber und "dank der Arbeit der Einsatzkräfte, die die Strecke mit Tankwagen reinigten, war alles innerhalb weniger Stunden behoben", so die lokalen Medien.

Im Verlauf des Mittwochs hat sich die Situation in Goiania entspannt Foto: German Garcia Casanova

Die Wettervorhersage in Goiania deutet darauf hin, dass es am Mittwoch im weiteren Verlauf des Tages und in geringerem Maße auch am Donnerstag weiter regnen wird. Ab Freitag soll sich die Lage verbessern. Für Samstag, dem Tag des Qualifyings und des Sprints der MotoGP-Klasse, wird derzeit klarer Himmel vorhergesagt. Am Sonntag, dem Tag des Grand Prix, könnte es regnen, allerdings erst nach dem Rennen.

Die Lufttemperatur wird für das gesamte Wochenende im Bereich von 20 bis 30 Grad Celsius erwartet, wobei es zur Mittagszeit extrem heiß und luftfeucht sein wird. Sowohl der Sprint als auch der Grand Prix für die Königsklasse MotoGP werden um 15:00 Uhr Ortszeit (19:00 MEZ) gestartet.