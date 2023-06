Übersicht: Fahrer und Teams für die MotoGP-Saison 2024

Die aktuelle MotoGP-Saison ist noch in vollem Gange. Doch für manch einen Fahrer geht es nicht nur um gute Rennergebnisse und WM-Punkte, sondern auch um seine Zukunft in der Königsklasse. Denn längst nicht alle Stammpiloten im Feld haben Verträge, die ihren Verbleib auch über diese Saison sichern.

Wir werfen einen genauen Blick auf den Fahrermarkt für 2024: Welche Fahrerverträge laufen wie lange und wessen Vertrag läuft mit dem Ende dieser Saison aus? Wo könnten sich also Wechsel ergeben oder Aufsteiger aus der Moto2 andocken?

Ducati: Im Weltmeisterteam Ducati sind die aktuellen Werksfahrer Francesco Bagnaia und Enea Bastianini auch für 2024 gesetzt. Bagnaia verlängerte seinen Vertrag mit dem Hersteller aus Bologna bereits Anfang 2022, noch bevor er Weltmeister wurde.

Bastianini wurde nach seiner starken 2022er-Saison mit Gresini-Ducati, in der er WM-Dritter wurde, ins Werksteam befördert und stach dabei Jorge Martin aus, der bei Pramac-Ducati bleiben musste. Bei einer Kollision im ersten Sprintrennen verletzte sich Bastianini jedoch und fiel daraufhin länger aus.

Pramac-Ducati: Im wichtigsten Satellitenteam von Ducati sind Jorge Martin und Johann Zarco nur noch bis zum Ende dieser MotoGP-Saison unter Vertrag. Martin betont, dass er 2024 für ein Werksteam fahren will und schließt deshalb auch einen Markenwechsel nicht aus. Doch Ducati hat 2024 eine Option auf ihn.

VR46-Ducati: Auch im Team von Valentino Rossi laufen die Verträge von Luca Marini und Marco Bezzecchi Ende 2023 aus. Beide zeigen gute Leistungen, sodass eine Verlängerung als wahrscheinlich gilt. Allerdings soll Yamaha Interesse an VR46 als Kundenteam sowie an Bezzecchi als Fahrer bekundet haben.

Die Verbindungen von Rossi zu Yamaha sind auch nach seinem MotoGP-Rücktritt eng. Erst kürzlich unterschrieb der neunfache Motorrad-Weltmeister einen Vertrag als offizieller Markenbotschafter. Vier seiner Titel feierte er mit Yamaha.

Gresini-Ducati: Im dritten Ducati-Kundenteam läuft der Zweijahresvertrag von Fabio Di Giannantonio aus. Alex Marquez stieß in dieser Saison neu zum Team, hat aber nur einen Einjahresvertrag. Bisher blieben beide hinter den Erwartungen zurück.

Derweil brachte sich Tony Arbolino, aktuell Titelaspirant in der Moto2, für einen möglichen MotoGP-Aufstieg ins Gespräch, etwa bei Gresini-Ducati.

Yamaha: Fabio Quartararo, 2021 Weltmeister mit Yamaha, steht noch bis Ende 2024 bei den Japanern unter Vertrag. Sein Teamkollege Franco Morbidelli hingegen muss um seine Zukunft im Team zittern, denn sein Vertrag läuft mit dieser Saison aus.

Bei Yamaha stand der Italiener seit seinem Aufstieg ins Werksteam stets im Schatten von Quartararo, auch wenn die Mannschaft aktuell insgesamt zu kämpfen hat. Im Sommer will das Team entscheiden, ob es mit Morbidelli weitergeht.

Honda: Auch wenn aufgrund der Probleme von Honda immer wieder spekuliert wurde, dass Marc Marquez seinen Vertrag vorzeitig auflösen könnte, dementierte der Spanier Gerüchte über zu einem möglichen Honda-Abschied. Sein Vertrag, den er bereits Anfang 2020 unterzeichnete, läuft noch bis Ende 2024.

Joan Mir wechselte erst in dieser Saison zu Honda. Er hat einen Zweijahresvertrag, der ebenfalls bis Ende nächsten Jahres läuft. Mit der Honda kommt er aber noch nicht zurecht.

LCR-Honda: Mirs ehemaliger Teamkollege bei Suzuki, Alex Rins, kam 2023 im Honda-Satellitenteam LCR unter und unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre, bleibt also bis Ende 2024. In Austin feierte er in diesem Jahr bereits einen Sieg.

Takaaki Nakagamis Vertrag mit LCR-Honda läuft Ende dieser Saison aus. Ob der Japaner erneut um ein Jahr verlängert wird oder seinen Platz verliert, ist noch unklar. Bereits 2022 stand sein Verbleib auf der Kippe, bis man sich doch für eine Verlängerung entschied. Damit war damals der letzte freie Platz bezogen.

KTM: Mit Brad Binder setzt KTM seit 2020 auf Kontinuität. Bereits Mitte 2021 verlängerte die österreichische Marke mit dem Südafrikaner um weitere drei Jahre bis einschließlich 2024. In dieser Saison bekam er mit Jack Miller einen neuen Teamkollegen. Er erhielt einen Zweijahresvertrag bis Ende 2024.

Tech-3-GasGas: Für die Saison 2023 formierte sich das zweite Team von KTM in der MotoGP-Startaufstellung als GasGas-Werksteam neu - und das auch aus Fahrersicht. Pol Espargaro kehrte nach zwei erfolglosen Jahren bei Honda zurück und unterschrieb für zwei Jahre, verletzte sich aber gleich zu Saisonbeginn.

Augusto Fernandez stieg als amtierender Moto2-Champion in die MotoGP aus und erhielt einen Einjahresvertrag bei GasGas. Seine Zukunft ist vorerst offen, denn es ist kein Geheimnis, dass sich Moto2-Pilot Pedro Acosta für 2024 berechtigte Hoffnungen auf einen Platz bei KTM beziehungsweise GasGas macht.

Aprilia: Bei Aprilia ist das aktuelle Fahrerduo bis einschließlich 2024 gesetzt, bestehend aus Aleix Espargaro, bereits seit 2017 für die Italiener unterwegs, und Maverick Vinales.

Während Espargaro nicht ausschließt, dass 2024 seine letzte Saison in der MotoGP sein könnte, plant Vinales noch kein Karriereende. Er stieß in der zweiten Saisonhälfte 2021 zu Aprilia, nachdem es mit Yamaha vor vorzeitigen Trennung gekommen war.

RNF-Aprilia: Auch im Satellitenteam von Aprilia setzt man für 2024 auf Kontinuität. Sowohl Miguel Oliveira als auch Raul Fernandez wechselten erst mit Beginn der Saison 2023 zu RNF, die wiederum von Yamaha auf Aprilia umstiegen. Beide Fahrer erhielten einen Zweijahresvertrag und bleiben bis Ende 2024.

Teams und Fahrer für die MotoGP-Saison 2024

Ducati: Francesco Bagnaia / Enea Bastianini

Pramac-Ducati: ??? / ???

VR46-Ducati: ??? / ???

Gresini-Ducati: ??? / ???

Yamaha: Fabio Quartararo / ???

Honda: Marc Marquez / Joan Mir

LCR-Honda: Alex Rins / ???

KTM: Brad Binder / Jack Miller

Tech-3-GasGas: Pol Espargaro / ???

Aprilia: Aleix Espargaro / Maverick Vinales

RNF-Aprilia: Miguel Oliveira / Raul Fernandez

