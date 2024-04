Übersicht Reifendruck-Strafen in der MotoGP-Saison 2024

Das seit der Einführung kontrovers diskutierte System zur automatischen Überwachung des Luftdrucks im Vorderreifen der Motorräder gibt es in der MotoGP-Klasse, der Königsklasse der Motorrad-WM, auch in der Saison 2024. Im Vergleich zum Vorjahr, als das System mitten in der Saison eingeführt wurde, haben MotoGP-Reifenlieferant Michelin und MotoGP-Promoter Dorna Sports für 2024 die Parameter Mindestluftdruck und Strafmaß angepasst.

In der MotoGP-Saison 2024 gilt: Wird der vorgeschriebene Mindestluftdruck von 1,80 bar im Vorderreifen unterschritten, und zwar für 40 Prozent oder mehr der Renndistanz, dann hagelt es direkt eine Zeitstrafe. Diese Zeitstrafe wird zur Rennzeit des jeweiligen Fahrers addiert.

In den Sonntagsrennen (Grands Prix) der MotoGP-Saison 2024 liegt die Zeitstrafe bei Verstoß gegen die Reifendruck-Regel bei 16 Sekunden. In den Samstagsrennen (Sprints) wird eine Zeitstrafe von 8 Sekunden verhängt.

Nachfolgend die aktuelle Übersicht über die im Verlauf der MotoGP-Saison 2024 verhängten Strafen für Verstoß gegen die Reifendruck-Regel:

Bisher ausgesprochene Reifendruck-Strafen 2024

Grand Prix von Spanien (Jerez)

Fabio Quartararo (Yamaha) - 8 Sekunden im Sprint

Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) - 8 Sekunden im Sprint

Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) - 8 Sekunden in Sprint

Jack Miller (KTM) - 8 Sekunden im Sprint

Alex Rins (Yamaha) - 8 Sekunden im Sprint

Verwarnungen, die es in der Saison 2023 für die ersten drei Verstöße gegen die Reifendruck-Regel gab, wurden für 2024 abgeschafft. In dieser Saison wird schon ab dem ersten Verstoß die jeweilige Zeitstrafe ausgesprochen. Trotzdem ist das Strafmaß damit nicht ganz so hart wie befürchtet.

Denn der ursprünglich angedachte Plan, in der MotoGP-Saison 2024 bei Verstoß gegen die Reifendruck-Regel sogar Disqualifikationen auszusprechen, wurde im letzten Moment abgewendet.

Allerdings fehlt bei den nun festgelegten Zeitstrafen nicht mehr allzu viel zu einer "Disqualifikation", weil man mit acht Sekunden Verlust im Sprint und auch mit 16 Sekunden Verlust im Grand Prix häufig schon aus den Top 10-15 herausfällt.

