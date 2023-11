Unfall in Runde 1 im Katar-Sprint: Miguel Oliveira und Aleix Espargaro verletzt

Im kurzen Samstagsrennen (Sprint) des laufenden MotoGP-Wochenendes auf dem Lusail International Circuit in Katar gab es in der Anfangsphase einen Unfall, bei dem zwei Piloten Verletzungen davongetragen haben: Aleix Espargaro (Aprilia) hat im Bereich des linken Knies eine Fraktur am Wadenbein erlitten, Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) einen Bruch des rechten Schulterblatts.

Was war passiert? Einige Sekunden nach dem Start vertat sich Miguel Oliveira in Kurve 6 der ersten Runde beim Anbremsen. Er krachte in die Aprilia des vor ihm fahrenden Aleix Espargaro, wobei der Spanier abgeworfen wurde und auch Oliveira selber zu Sturz kam.

Abgesehen davon wurde noch Enea Bastianini (Ducati) in den Unfall verwickelt. Er konnte dem Motorrad von Espargaro nicht mehr ausweichen. Franco Morbidelli (Yamaha) hingegen konnte dem Unfall zwar ausweichen, musste aber einen Umweg durch die asphaltierte Auslaufzone fahren.

Weil sowohl Aleix Espargaro als auch Miguel Oliveira Verletzungen erlitten haben, standen sie am Samstagabend nicht für Interviews an der Strecke zur Verfügung. Bei beiden Fahrern wurde die jeweilige Verletzung direkt im Medical-Center des Lusail International Circuit festgestellt.

Oliveira aber muss sich in einem Krankenhaus in Doha noch weiteren ärztlichen Untersuchungen unterziehen. Unabhängig davon, wie diese Untersuchungen ausgehen, steht im Falle des Portugiesen schon fest, dass er am Sonntag zum Grand Prix von Katar nicht antreten wird.

Espargaro hingegen wird erst am Sonntag vor dem Warm-Up nochmals ärztlich untersucht. Danach wird eine Entscheidung getroffen, ob auch für ihn das Rennwochenende vorzeitig beendet ist oder aber ob er am Grand Prix teilnehmen kann.

Enea Bastianini, der wie Espargaro und Oliveira zu Fall kam, im Gegensatz zu den beiden Aprilia-Fahrern aber unverletzt geblieben ist, beschreibt den Unfall so: "Miguel bremste härter als die Fahrer vor uns. Er hat sein Motorrad aus der Kontrolle verloren, wobei auch Aleix und ich selber gestürzt sind."

Während der Kontakt der beiden Aprilia-Bikes von Oliveira und Espargaro auf der Strecke stattfand, nachdem sich Oliveira verbremst hatte, fuhr Bastianini mit seiner Ducati über die auf dem Boden liegende Aprilia von Espargaro. Dabei fiel auch Bastianini hin. "Drüberspringen war halt nicht möglich", sagt er.

Trotzdem konnte Bastianini den Sprint fortsetzen. Mehr als P20 als Letzter in Wertung war für ihn aber nicht zu holen. "Es war einfach ein unglücklicher Tag für mich. Ich glaube, rein vom Tempo her hätte ich heute in die Top 5 fahren können", so der Ducati-Werkspilot, der am vergangenen Wochenende in Sepang (Malaysia) in triumphaler Manier seinen erlösenden ersten Sieg einer ansonsten ausgesprochen schwierigen Saison 2023 feierte.

Franco Morbidelli sagt zum Unfall in der ersten Runde des Katar-Sprints lediglich: "Vor mir lagen ein paar Fahrer auf dem Boden. Um sie nicht zu erwischen, musste ich die Fahrbahn verlassen." Der Yamaha-Pilot beendete den Sprint auf dem 15. Platz.

