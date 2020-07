Medien: Marc Marquez schließt MotoGP-Comeback für Jerez 2 nicht aus

Am Sonntag war Marc Marquez beim MotoGP-Saisonauftakt 2020, dem Grand Prix von Spanien in Jerez, schwer gestürzt und hat sich den rechten Oberarmknochen gebrochen, nachdem er im Kiesbett vom Vorderrad seiner Honda getroffen wurde.

Am Dienstag wurde Marquez im Dexeus-Krankenhaus in Barcelona vom Ärzteteam rund um Doktor Xavier Mir erfolgreich operiert. Dem sechsmaligen und amtierenden MotoGP-Weltmeister wurde eine Titanplatte eingesetzt. Noch wichtiger aber war die Erkenntnis, dass der Radialnerv nicht beschädigt wurde.

Und aufgrund dieser Erkenntnis, dass der Nerv in Ordnung ist, schließt es Marquez nun spanischen Medien zufolge nicht aus, schon an diesem Wochenende zurückzukehren. Das zweite Saisonrennen findet als Grand Prix von Andalusien erneut in Jerez statt.

Am Mittwochvormittag wurde Marquez aus dem Krankenhaus in Barcelona entlassen und erholt sich inzwischen zu Hause in Cervera von der Operation. Gemäß eines Berichts der Tageszeitung 'El Periodico de Catalunya' erwägt er nun das scheinbar Unmögliche.

Weil die MotoGP-Saison 2020 nach aktuellem Stand der Dinge nur 13 Rennen umfasst, wäre eine Verletzungspause doppelt bitter. Deshalb könnte Marquez bereits für das zweite Jerez-Rennen wieder auf seine Honda steigen und versuchen, zumindest ein paar WM-Punkte zu retten, nachdem er die Saison mit schmerzhafter Nullnummer begonnen hat.

Sollte der in den spanischen Medien kolportierte Plan tatsächlich in die Tat umgesetzt werden, müsste Marquez nicht zwingend schon am Donnerstag oder Freitag in Jerez erscheinen. Laut Reglement würde es genügen, wenn er ab Samstag antritt, um beim Rennen am Sonntag mitfahren zu dürfen.

Von einem Ersatzfahrer für Marquez hat Honda für das zweite Jerez-Rennen bereits abgesehen. Stefan Bradl, der offizielle Ersatzfahrer im Lager von HRC (Honda Racing Corporation) wird nicht zum Einsatz kommen. Dies hatte man bereits am Montag, also noch vor Marquez' Operation, mitgeteilt. Zu diesem Zeitpunkt war man noch fest davon ausgegangen, dass Marquez nicht fährt.

Mit Bildmaterial von LAT.