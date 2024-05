Unsichere Zukunft: Wie geht es bei Alex Marquez in der MotoGP 2025 weiter?

Der Transfermarkt für die MotoGP-Saison 2025 ist aktuell das große Thema. Die Frage ist, ob sich Ducati für Jorge Martin oder für Marc Marquez entscheidet. Diese beiden Namen bestimmen aktuell die Silly Season. Der Name von Alex Marquez hingegen taucht in den Meldungen rund um die Verhandlungen für 2025 kaum auf.

"Normalerweise warten immer erst alle die Entscheidungen der Spitzenfahrer ab", begründet Alex Marquez. "Jetzt schaut jeder, wie sich Ducati entscheidet und ob Marc, Jorge oder Enea (Bastianini) den Platz bekommt. Danach wird sich alles andere fügen."

Als WM-Elfter konnte Alex Marquez bei den bisherigen Rennen nur 42 Punkte sammeln und blieb damit etwas hinter den Erwartungen zurück. Sein Plan A ist es, bei Gresini-Ducati weiterzumachen. Es gab bereits erste Gespräche mit Teamchefin Nadia Padovani und Teammanager Michele Masini.

"Wir müssen abwarten. Ich mich bereits mit Nadia und dem Team unterhalten. Ich bin entspannt, nachdem was sie mir gesagt haben. Ich arbeite natürlich auch an anderen Optionen, um einen Plan B zu haben, weil man nie weiß, was passiert. Mein Wunsch ist es allerdings, mit Gresini weiterzumachen", so der jüngere der Marquez-Brüder.

Alex Marquez sammelte bisher lediglich 42 Punkte und ist WM-Elfter Foto: Motorsport Images

Und was sagt Alex Marquez zum Duell zwischen Bruder Marc und WM-Leader Jorge Martin beim Kampf um den zweiten Platz im Ducati-Werksteam? Wen würde er auswählen? "Meine Meinung dazu ist nicht fair, weil ich natürlich meinen Bruder auswählen würde. Es ist eine schwierige Entscheidung", kommentiert er.

"Egal, für wen sie sich schlussendlich entscheiden. Sie werden eine gute Wahl treffen", ist Alex Marquez überzeugt, warnt aber gleichzeitig: "Der Fahrer, den sie verlieren, wird für sie zu einem Problem. Denn wenn derjenige zu einem anderen Hersteller wechselt, wird er weiterhin schnell sein."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.