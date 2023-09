Update Enea Bastianini: "Einen Monat warten, bis Metall entfernt wird"

Im vergangenen Jahr duellierte sich Enea Bastianini in Misano mit Francesco Bagnaia um den Sieg. Diesmal war "Bestia" bei seinem Heimrennen nur Zaungast. Beim Startunfall in Barcelona hat sich der Ducati-Fahrer zwei Verletzungen zugezogen.

Das waren ein Bruch beim linken Knöchel und ein Bruch bei einem Mittelhandknochen der linken Hand. Direkt nach Barcelona wurde Bastianini auch schon operiert. In Misano wurde er im Ducati-Werksteam nicht ersetzt. Michele Pirro absolvierte mit dem Testteam einen Wildcard-Einsatz.

Wie geht es Bastianini? "Es ist so so", meint der 25-Jährige bei MotoGP.com. "In diesem Jahr ist es eben so, ich leide. Ich muss den Rest der Saison vorbereiten, um zu versuchen etwas Gutes zu tun."

Bastianini war der Auslöser des Startunfalls in Barcelona. Die Rennkommissare brummten ihm dafür eine Long-Lap-Strafe auf. "Es war seltsam", sagt er über die Situation beim Start. "Ich hatte einen guten Start und bin dann nach innen gezogen, um die anderen Fahrer zu überholen."

"Aber innen war der Grip nicht gut. Auf der Bremse hat das Vorderrad blockiert. Am Kurveneingang war es unmöglich, die Kurve zu bekommen. Es tut mir für die anderen Fahrer leid, weil es mein Fehler war. Aber manchmal passiert das."

Es steht fest, dass Bastianini nach Misano auch die kommenden beiden Rennwochenenden in Indien und Japan auslassen muss. Pirro wird ihn ersetzen. Der Testfahrer holte sich in Misano bereits die T-Shirts ab, um genug Gewand für die beiden Überseerennen im Gepäck zu haben.

Für Bastianini hat die Rehabilitationsphase begonnen: "Ich kann den Fuß und die Hand bewegen. Das Hauptproblem ist die Hand, weil mir Metall eingesetzt wurde. Deshalb ist die Beweglichkeit bei den Fingern eingeschränkt. Ich muss einen Monat warten, bis das Metall wieder entfernt wird."

Es ist seine zweite Verletzungspause in diesem Jahr. Bei einem Unfall beim Saisonauftakt in Portimao hat sich Bastianini eine Fraktur im rechten Schulterblatt zugezogen. Er hat erst sechs komplette Rennwochenenden bestritten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.