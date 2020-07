Update MotoGP-Kalender 2020: Austin sagt Rennen offiziell ab

Der Streckenchef des Circuit of The Americas (COTA) in Austin hatte es vor wenigen Tagen bereits gesagt, dass die Chancen für den vom April-Termin vorläufig auf Mitte November verschobenen Grand Prix von Amerika 2020 der Motorrad-WM schlecht stehen.

Nun folgt die offizielle Bestätigung, dass das Rennwochenende in diesem Jahr nicht mehr nachgeholt wird. "Das diesjährige Event vom 13. bis 15. November 2020 ist abgesagt worden. Ticketbesitzer werden eine E-Mail mit weiteren Informationen erhalten", heißt es auf dem Twitter-Account des COTA.

"Das PS-Rodeo wird nächstes Jahr für einen noch größeren und besseren Red-Bull-Grand-Prix von Amerika für MotoGP vom 16. bis 18. April 2021 zurückkehren", verkündet man bereits den nächstjährigen Renntermin.

Damit sind aus dem ursprünglich geplanten MotoGP-Kalender 2020 mittlerweile neun Grands Prix offiziell abgesagt. Für drei weitere (Thailand, Malaysia und Argentinien) steht die Entscheidung derzeit noch aus und soll bis Ende Juli fallen. Allerdings gelten Übersee-Rennen in Zeiten des Coronavirus generell als unwahrscheinlich.

Mit Bildmaterial von LAT.