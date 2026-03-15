Update MotoGP-Kalender 2026: Katar-GP verschoben, Saison eine Woche länger

Der Grand Prix von Katar bekommt im MotoGP-Kalender 2026 offiziell einen neuen Termin, und zwar das Wochenende 7./8. November.

Mit Verschiebung des Rennwochenendes auf dem Lusail International Circuit, das ursprünglich für 11./12. April angesetzt war, reagiert man beim Motorrad-Weltverband (FIM) und beim MotoGP-Promoter MotoGP Sports Entertainment (vormals Dorna) auf den militärisch geführten Konflikt in der Region am Persischen Golf. Da die Sicherheit aller Beteiligten nicht gewährleistet werden kann, reist der MotoGP-Tross erst im November in Katar ein.

"Diese Entscheidung wurde mit großer Sorgfalt und in enger Abstimmung mit unseren Partnern in Katar und im gesamten Fahrerlager getroffen", erklärt MotoGP-CEO Carmelo Ezpeleta. "Unsere Priorität gilt stets der Sicherheit und dem Wohlergehen aller MotoGP-Beteiligten sowie der Gewährleistung, dass jeder Grand Prix auf höchstem Niveau ausgetragen wird."

"Wir sind uns auch bewusst", so Ezpeleta weiter, "wie wichtig es ist, unseren Fans so früh wie möglich Klarheit zu verschaffen. Ticketinhaber erhalten die Möglichkeit, ihre Tickets auf den neuen Termin zu übertragen".

FIM-Präsident Jorge Viegas ergänzt: "Die FIM unterstützt die Entscheidung, den Grand Prix von Katar zu verschieben, voll und ganz. Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage muss die Sicherheit unserer Fahrer, Teams, Offiziellen und Fans immer an erster Stelle stehen."

"Wir sind zuversichtlich, dass der aktualisierte Kalender gewährleistet, dass die Veranstaltung in Katar unter den sichersten und professionellsten Bedingungen stattfinden kann", so Viegas.

MotoGP-Saison 2026 um eine Woche verlängert

Im ursprünglich herausgegebenen MotoGP-Kalender 2026 war Katar als vierte Saisonstation vorgesehen. Das Rennwochenende im Golfstaat hätte terminlich als Bindeglied zwischen den drei Übersee-Wochenenden zu Saisonbeginn (Thailand, Brasilien, USA) und dem Beginn der Europasaison (Ende April in Spanien) fungieren sollen.

Aufgrund der Verschiebung in den November fungiert Katar nun wie angekündigt als Abschluss eines außereuropäischen Triple-Headers im letzten Teil der Saison. Der neue Katar-Termin folgt direkt auf den Grand Prix von Malaysia in Sepang (1. November), der wiederum direkt auf den Grand Prix von Australien auf Phillip Island (25. Oktober) folgt (MotoGP-Kalender 2026).

Infolge der Katar-Verschiebung hat man die beiden abschließenden Saisonstationen - Grand Prix von Portugal in Portimao und Grand Prix von Valencia - um jeweils eine Woche nach hinten verschoben. Das Saisonfinale in Valencia steigt nun erst am 29. November, womit sich die MotoGP-Saison 2026 als Ganzes um eine Woche verlängert.

Die Motorrad-WM ist nicht die erste Motorsportkategorie, die ihren Kalender für die Rennsaison 2026 aufgrund des Nahost-Konflikts angepasst hat. Und sie ist nicht die erste, die ihr Katar-Wochenende aus genau diesem Grund verschoben hat.

In der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), deren Saison Ende März eben auf dem Lusail International Circuit in Katar hätte beginnen sollen, hat man sich ebenfalls für eine terminliche Verschiebung entschieden. Anstatt Ende März als Saisonauftakt finden die 1812 Kilometer von Katar nun Ende Oktober statt, als vorletztes Rennen im WEC-Kalender 2026.

Hingegen ist man in der Formel 1 einen anderen Weg gegangen. Im Grand-Prix-Sport auf vier Rädern, der genau wie die Motorrad-WM von Liberty Media geführt wird, hat man die ursprünglich für April angesetzten Grands Prix von Bahrain (Sachir) und Grand Prix von Saudi-Arabien (Dschidda) beide ersatzlos gestrichen.

Der Formel-1-Kalender 2026 umfasst somit nur 22 statt der ursprünglich geplanten 24 Grands Prix. Der MotoGP-Kalender 2026 weist weiterhin die 22 geplanten Grands Prix auf, allerdings in neuer Reihenfolge.