Update MotoGP-Regeln: Sofort-Verbot für Holeshot und neue Startaufstellung
Inmitten der MotoGP-Saison 2026 werden zwei wichtige Regeln neu verfasst: Kein Holeshot-Device mehr ab Assen, Abstände im Grid größer ab Sachsenring
MotoGP-Starts mit Holeshot-Device für das Vorderrad sind ab sofort verboten
Foto: Gold Gold
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