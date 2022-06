Update nach Barcelona-Startunfall: Rins verletzt, Nakagami noch im Krankenhaus

Audio-Player laden

Der von Takaaki Nakagami ausgelöste heftige Startunfall beim MotoGP-Rennen in Barcelona hat Folgen. Zwar hat die Rennleitung von einer Strafe gegen den LCR-Honda-Piloten abgesehen, was dessen Unfallgegner Alex Rins und Francesco Bagnaia gar nicht verstehen können. Aber Rins hat sich eine Verletzung zugezogen.

Wie MotoGP-Promoter Dorna am Sonntagabend via Twitter mitteilt, hat Rins beim Sturz einen Bruch des linken Handgelenks erlitten. Der Suzuki-Pilot ist derzeit als "nicht fit" gelistet. Ob er beim anstehenden Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring (17. bis 19. Juni) wird fahren können, steht noch nicht fest.

Indes befindet sich Nakagami noch in einem Krankenhaus in Barcelona und wird untersucht. Die ersten Meldungen sind aber positiv. Wie das LCR-Honda-Team in einer am Sonntagabend verschickten Mitteilung verlauten lässt, hat ein Ganzkörper-Scan bei Nakagami "keine Knochenbrüche" offenbart.

Aufgrund der Schwere des Unfalls wird Nakagami aber bis Montag im Krankenhaus bleiben. Den offiziellen MotoGP-Test am Montag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wird er genau wie Rins verpassen. Derzeit ist auch Nakagami als "nicht fit" gelistet.

Takaaki Nakagami muss die Nacht im Krankenhaus verbringen Foto: Motorsport Images

In Reihen der drei am Unfall beteiligten MotoGP-Piloten ist Bagnaia der einzige, der kein Krankenhaus aufsuchen musste. Seiner Teilnahme am Deutschland-Grand-Prix in zwei Wochen steht derzeit nichts im Weg.

Sollten Rins und/oder Nakagami den anstehenden Deutschland-Grand-Prix auslassen müssen, rückt auch das direkt nächste Rennen in den Fokus. Denn nur eine Woche später (24. bis 26. Juni) findet der Grand Prix der Niederlande in Assen statt. Im Anschluss an das Assen-Rennen gibt es dann die lange Sommerpause, die aufgrund der Absage des Grand Prix von Finnland noch länger geworden ist.

