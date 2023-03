Update Pol Espargaro: So geht es ihm nach dem schweren Portimao-Sturz

Audio-Player laden

Der erste Trainingstag der MotoGP-Saison 2023 in Portimao (Portugal) wurde von einem schweren Sturz überschattet. Pol Espargaro stürzte in der zweiten Session in Kurve 10 und prallte gegen die Streckenbegrenzung. Lange musste der Spanier im Kiesbett erstversorgt werden.

Schließlich wurde er ins Medical Center gebracht und anschließend per Helikopter in ein Krankenhaus in Faro geflogen. MotoGP-Arzt Dr. Angel Charte hat eine erste Auskunft über die Situation gegeben.

"Er hatte einen schweren Sturz mit einer großen polytraumatischen Prellung des gesamten Rückens samt Lenden- und Kreuzbeinwirbel. Die Halswirbelsäule ist in Ordnung. Neurologisch geht es ihm gut, er hat zu keinem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren."

"Wir mussten ihn zu keinem Zeitpunkt intubieren, aber es stimmt, dass er eine starke Lungenquetschung hat. Er ist bei Bewusstsein und orientiert, ein wenig benommen, aber die neurologische Untersuchung war völlig normal."

Nach weiteren Untersuchungen im Krankenhaus wurde bekannt gegeben, dass Espargaro eine Lungenquetschung, einen Kieferbruch und einen gebrochenen Rückenwirbel erlitten hat. Seine Frau Carlota ist an seiner Seite.

"Er ist bei Bewusstsein, spricht und kann sich bewegen", gibt Tech-3-Teamchef Herve Poncharal bei 'MotoGP.com' Auskunft. "Er hat ein Polytrauma auf der Brust und am Rücken. Dafür gab es im Medical Center nicht genug Material, um ihn genau zu checken."

"Deshalb wurde er nach Faro ins Krankenhaus geflogen. Das war ein sehr ernster Unfall. Er hat die Barriere bei hoher Geschwindigkeit getroffen. Zum Glück war er nicht zwischen der Barriere und dem Motorrad. Wichtig ist, dass es kein großes Drama gibt."

Als Ursache für den Sturz vermutet Poncharal einen kalten Reifen: "Im Winter sind wir mit Pol und Augusto viele Runden gefahren und es gab kaum Stürze. Aber jetzt kann man den Druck spüren. Das erste Training ist nicht so gelaufen, wie Pol sich das vorgestellt hat."

Das zweite Training begann mit einem ersten Sturz von Espargaro in Kurve 15. "Dann wurde die Session wegen technischer Probleme (Stromausfall; Anm. d. Red.) unterbrochen. Anschließend ist er in seiner Aufwärmrunde gestürzt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Es war einfach Pech."

"Er war zusammen mit Miguel [Oliveira] auf der Strecke und auch Miguel ist gestürzt. Die Reifentemperatur war wohl noch nicht hoch genug. Im Nachhinein ist man immer cleverer. Aber es ist passiert, was passiert ist."

Demnächst wird Espargaro nach Barcelona überstellt. Dort werden weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Es ist noch offen, ob eine Operation beim Kiefer notwendig wird. Die anderen Verletzungen sollen kein großes Problem darstellen. Die Genesung braucht Zeit.

Wie lange Espargaro ausfallen wird, ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Auch ist offen, wer ihn in den kommenden Rennen im GasGas-Team ersetzen wird. In Frage dafür kommen die beiden KTM-Testfahrer Dani Pedrosa und Jonas Folger.

Samstagmorgen wurden an der Unfallstelle neue Airfences aufgestellt. Die Fahrer hatten das gestern am Abend vehement gefordert.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.