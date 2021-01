Update zu Fausto Gresini: "Lunge durch Infektion schwer angeschlagen"

Fausto Gresini befindet sich nach wie vor in der Maggiore-Carlo-Alberto-Pizzardi-Klinik in Bologna. Auf der Intensivstation des Krankenhauses wird Gresini weiterhin künstlich beatmet. Zuletzt kämpfte der 59-jährige Italiener mit einer überlagernden Infektion, die einige Rückschläge mit sich führte.

Doktor Nicola Cilloni kümmert sich in Bologna um Fausto Gresini. "Faustos Allgemeinzustand ist leider immer noch ernst", teilt der Spezialist mit. "Die durch die Krankheit und eine überlagernde Infektion schwer angeschlagene Lunge ist nur noch mit Hilfe der mechanischen Beatmungsmaschine in der Lage, Sauerstoff an das Blut abzugeben."

"Es ist nach wie vor notwendig, Fausto fast immer im Schlaf zu halten, damit die Beatmungsmaschine richtig arbeiten kann. Wenn er periodisch geweckt wird, ist er bei Bewusstsein und kämpferisch", verkündet Cilloni, der sich seit Ende Dezember um den angeschlagenen MotoGP-Teamchef kümmert.

Bereits vor Weihnachten wurde Gresini positiv auf das Coronavirus getestet. Er befand sich in häuslicher Quarantäne und spürte immer stärkere Symptome. Nachdem er ins Krankenhaus von Imola eingeliefert wurde, erfolgte die Verlegung nach Bologna, um eine spezifischere Behandlung zu ermöglichen.

