Update zu Fausto Gresini: Werte verschlechtern sich erneut

Auch nach eineinhalb Monaten nach der Einlieferung ins Krankenhaus können die Ärzte im Fall von Fausto Gresini keine Entwarnung geben. Gresinis Gesundheitszustand ist weiterhin ernst. Zuletzt zeigte sich Doktor Nicola Cilloni zufrieden mehr Infos, doch die positive Entwicklung wurde jüngst wieder gebremst.

Sohn Lorenzo Gresini informiert über die sozialen Netzwerke: "Heute war ein anstrengender Tag für meinen Vater Fausto. Seine Sauerstoff-Werte im Blut wurden schlechter. Er kämpft mit Fieber und macht bereits eine Therapie mit Antibiotika."

"Es wurde ein COVID-Test gemacht, der negativ ausfiel", schreibt der Sohn des angeschlagenen MotoGP-Teamchefs. Seit Weihnachten kümmern sich Experten um das Wohl des 59-jährigen Italieners, der in einer Klinik in Bologna behandelt wird und seit Ende Dezember an eine Atemmaschine angeschlossen ist.

