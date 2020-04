US-Pilot in der MotoGP? Ducati hat ein Auge auf Joe Roberts geworfen

Der nordamerikanische Motorradmarkt ist für Ducati von großer Bedeutung. Die Bikes aus Bologna genießen in den USA einen guten Ruf und sind in der Szene begehrt. Ein legitimer Nachfolger von US-Pilot Nicky Hayden wäre für Ducati aus Marketingsicht ein cleverer Schachzug. Mit Joe Roberts gibt es einen vielversprechenden US-Amerikaner mit MotoGP-Potenzial.

"Es stimmt, dass der amerikanische Markt für Ducati sehr wichtig ist", gesteht Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti im Gespräch mit 'Motorsport.com'. "Und es stimmt auch, dass wir eine gewisse Bindung zu amerikanischen Fahrern haben."

In der MotoGP waren Nicky Hayden und Ben Spies passende Werbeträger. "Vergessen wir nicht Ben Bostrom, der in den frühen 2000er Jahren der Superbike-WM zum Idol vieler Fans und auch vieler Mädchen wurde, denn er hatte einen sehr charmanten Charakter", bemerkt Ciabatti.

Joe Roberts der nächste US-Pilot in der Königsklasse?

Beim Moto2-Auftakt in Katar zog Joe Roberts die Aufmerksamkeit auf sich. Der 22-jährige US-Pilot startete von der Pole-Position ins Rennen und kämpfte in der Führungsgruppe ums Podium. Schlussendlich sprang der undankbare vierte Platz heraus.

"Ich kenne Joe schon lange, denn er wurde mir vor vier oder fünf Jahren von einem gemeinsamen Freund vorgestellt, der ein Talentsucher ist, also bin ich ihm ein wenig gefolgt", gesteht Ciabatti. "Ich bin sehr eng mit Eitan Butbul befreundet, dem Besitzer des American Racing Teams, und in den vergangenen Jahren hat er mich auch um viele Ratschläge gebeten."

Nicky Hayden war ein absoluter Sympathiträger Foto: Ducati

"Joe hatte im Vorjahr eine Saison, die weit unter den Erwartungen lag, weil er sich die Box mit (Iker) Lecuona teilte, der einige gute Rennen gefahren war. Daher bin ich froh, dass er der Fahrer geworden ist, den wir in Katar gesehen haben. Er hat ein großes Talent. Ich weiß nicht, wie sehr er an seine Fähigkeiten geglaubt hat", grübelt der Ducati-Manager.

Warum 2020 bei Roberts der Knoten platzte

Robersts Ausbeute in den beiden vergangenen Jahren war mager. Das lag aber auch am Material. "Im vergangenen Jahr hatten sie auch das Problem, mit der KTM zu fahren, die offen gesagt in der ersten Saisonhälfte kein Motorrad war, das die Erwartungen erfüllt hat", erkennt Ciabatti.

"In diesem Jahr hat die Ankunft von John Hopkins als Trainer, zusätzlich zu der Tatsache, dass die Mannschaft nun ein Jahr mehr Erfahrung hat und eine Kalex verwendet, ihm ermöglicht, zu zeigen, was er kann. Es ist klar, dass man nicht von einem Rennen auf die Saison schließen kann, aber er war in allen Tests stark und bestätigte es mit einem großartigen Rennen."

"Ich denke, er ist sehr gereift und hat jetzt ein Motorrad, das der Konkurrenz gewachsen ist, mit einem Team, dem auch mehrere italienische Techniker angehören. Er hat also die besten Bedingungen, um sein Talent auszudrücken", so Ciabatti.

