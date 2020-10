Valencia bestätigt: Beide MotoGP-Rennen ohne Fans

Bei den beiden MotoGP-Rennen in Misano (Italien) und zuletzt in Le Mans (Frankreich) durfte eine gewisse Anzahl an Fans auf die Tribünen. An den beiden Misano-Wochenenden waren pro Tag 10.000 Besucher erlaubt. In Le Mans wurden gewisse Tribünen ausschließlich am Sonntag für 5.000 Fans geöffnet.

Bei den anstehenden Rennen in Spanien werden die Tribünen wieder leer sein. So wie auch schon in Jerez und in Barcelona werden die beiden Rennen im MotorLand Aragon (18. und 25. Oktober) hinter geschlossenen Toren über die Bühne gehen.

Das trifft auch auf die beiden Rennen auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia zu. Die Strecke hat nun offiziell bestätigt, dass keine Zuschauer zugelassen werden. Die Gesundheitsbehörden hatten das bei einem Treffen mit den regionalen Ministern für Gesundheit und Sport verlangt.

Die Rennstrecke hatte in den vergangenen Wochen mit den zuständigen Behörden versucht, ein Sicherheitsprotokoll zu erarbeiten, um doch Zuschauer zu erlauben. Da sich die Coronavirus-Pandemie auch in Spanien wieder stark ausbreitet, mussten diese Pläne aufgegeben werden.

"Wir haben unser Bestes getan. Das ist die Pflicht gegenüber unseren Fans, die immer unsere Tribünen gefüllt haben", sagt Streckenmanager Gonzalo Gobert. "Es wird seltsam sein, wenn wir die besten Fahrer der Welt auf der Strecke haben, aber keine Fans auf den Tribünen."

In Valencia wird in diesem Jahr am 8. und am 15. November gefahren. Anschließend findet das Saisonfinale am 22. November in Portimao (Portugal) statt. In Portimao wird mit Zuschauern geplant. Bis zu 30.000 Fans sollen täglich zugelassen sein. (Tickets für Portimao gibt es hier)

Mit Bildmaterial von LAT.