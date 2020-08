Valentino Rossi: Andere Yamaha-Fahrer nur auf eine Runde schnell

Beim Österreich-Grand-Prix in Spielberg wurde mit einem Blick auf die Ergebnisse der Yamaha-Piloten offensichtlich, wie groß der Unterschied zwischen auf eine Runde und auf eine Renndistanz ist. Maverick Vinales holte sich die Pole-Position. Und auch Fabio Quartararo stand in Reihe eins. Im Rennen lag aber ein anderer Yamaha-Pilot vorn.

Valentino Rossi startete nur aus der vierten Reihe ins erste Rennen, kam im zweiten Rennen aber mit lediglich 5,8 Sekunden Rückstand als Fünfter ins Ziel.

Yamaha-Markenkollege Fabio Quartararo kämpfte mit Bremsproblemen und wurde Achter (zur Reaktion des WM-Leaders), Maverick Vinales wirkte nach Platz zehn völlig demotiviert (zur Reaktion des Pole-Setters).

"Dieser Kurs ist schwierig für uns", weiß Valentino Rossi, der sich von der Qualifying-Performance seiner Markenkollegen nicht mehr aus der Ruhe bringen lässt: "Wir haben einige sehr starke Fahrer, die mit frischen Reifen eine richtig schnelle Runde fahren können. Unser Motorrad hat diesbezüglich Stärken."

Valentino Rossi zeigte in den Rennen bessere Leistungen als in den Qualifyings Foto: GP-Fever.de

"Doch wenn man dann gegen die anderen Fahrer antreten muss, macht der Unterschied beim Topspeed die Rennen richtig kritisch. Wir verlieren zu viel. Das war bei der Yamaha schon immer so, doch jetzt ist der Unterschied ziemlich groß", macht Rossi den Topspeed-Nachteil der M1 für die Ergebnisse der Yamaha-Piloten verantwortlich. "Wir hoffen, dass wir das irgendwie verbessern können."

Nach vier von 14 MotoGP-Rennen führt Quartararo die WM-Wertung mit 67 Punkten an. Vinales. (48 Punkte) verlor die zweite Position an Dovizioso (56 Punkte). Rossi ist mit 38 Punkten trotz eines technischen Defekts WM-Fünfter. Franco Morbidelli fiel ein Mal wegen einem Defekt aus und wurde in Spielberg Opfer einer Kollision und ist mit 31 Zählern WM-Achter.

