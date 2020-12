Valentino Rossi: "Bei meinem ersten WM-Titel war Luca wenige Tage alt"

In der MotoGP-Saison 2021 werden drei Brüderpaare am Start stehen. Neben Pol und Aleix Espargaro sind das Marc und Alex Marquez, wenn Marc Marquez nach seiner dritten Oberarm-Operation fit wird. Und erstmals werden Valentino Rossi und sein Halbbruder Luca Marini gegeneinander fahren.

Marini wurde von VR46 im Ducati-Kundenteam Esponsorama untergebracht. Rossi und Marini haben die gleiche Mutter, aber unterschiedliche Väter. Marini wuchs aber auch in Tavullia auf und hat somit sein gesamtes Leben beim großen Bruder Valentino verbracht.

"Ich freue mich sehr für Luca, denn es ist der Traum jedes Fahrers, in der MotoGP zu fahren", sagt Rossi zu diesem Schritt. "Die Ducati ist ein gutes Motorrad und er hat gute Voraussetzungen. Er hat immer zu mir gesagt, dass er gerne gegen mich antreten will."

In den vergangenen Jahren gab es den Wettkampf der beiden nur auf der privaten MotoRanch. Nun wird es die Zweikämpfe in der Elite der Motorrad-WM geben. "Ich freue mich sehr, weil wir nächstes Jahr zum ersten Mal gegeneinander kämpfen werden. Das wird schön werden", glaubt Rossi.

Altersunterschied: Erinnerungen an den Sommer 1997

Mit dann 42 Jahren wird Rossi bei Petronas-Yamaha vor seiner voraussichtlich letzten MotoGP-Saison stehen. Marini gibt mit 23 Jahren sein Debüt. Als Marini geboren wurde, war Rossi bereits auf dem Weg zum internationalen Superstar.

"Als ich 1997 meinen ersten WM-Titel gewonnen habe, wurde er geboren. Er kam am 10. August 1997 zur Welt und ich habe die WM am 31. August gewonnen", erinnert sich Rossi an den damaligen Sommer zurück.

Fotostrecke: Brüder in der Motorrad-WM

Aleix Espargaro 1 / 29 Foto: Motogp.com Aleix Espargaro beginnt seine WM-Karriere 2004 und steigt 2009 in die MotoGP auf. Dort tritt er - mit Ausnahme von 2011 - seither an. Ein Titelgewinn gelingt ihm nicht. Pol Espargaro 2 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Pol Espargaro fährt 2006 sein erstes WM-Rennen. 2013 wird er Moto2-Weltmeister schafft im Jahr darauf den Sprung in die MotoGP. Alex Marquez 3 / 29 Foto: Repsol Media Alex Marquez ist seit 2012 fester Bestandteil des Paddocks. Sowohl in der Moto3 als auch in der Moto2 wurde er schon Weltmeister. 2020 feiert er sein Debüt in der Königsklasse. Marc Marquez 4 / 29 Foto: Repsol Media Marc Marquez' Erfolgsgeschichte in der Motorrad-WM beginnt 2008. Als zweifacher Weltmeister steigt er 2013 auf und gewinnt in sieben Jahren weitere sechs Titel. Alex und Marc Marquez 5 / 29 Foto: Repsol Media 2020 treten die beiden Marquez-Brüder als Teamkollegen bei Repsol-Honda an. Es ist das erste Mal überhaupt, dass Geschwister eine Saison im selben Team absolvieren. Can Öncü 6 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Als Wildcard-Starter gewinnt Can Öncü in Valencia 2018 sein erstes WM-Rennen. Im folgenden Jahr hat er ein Stammplatz in der Moto3, kann aber nicht überzeugen. Deniz Öncü 7 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Dafür schafft sein jüngerer Bruder Deniz Öncü nach einigen Wildcard-Starts im Vorjahr 2020 den Sprung in die Moto3. Beim Saisonauftakt sichert er sich die ersten Punkte. Alex Lowes 8 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Lowes ist eigentlich als Superbike-Pilot bekannt. 2016 absolviert der Brite aber auch drei MotoGP-Rennen als Ersatzfahrer. Einmal reicht es sogar für Punkte. Sam Lowes 9 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Zwillingsbruder Sam Lowes fährt hingegen seit 2014 als Stammpilot in der Motorrad-WM. Außer 2017, als er sein MotoGP-Debüt feiert, geht er in der Moto2 an der Start. Valentino Rossi 10 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi kann bis dato auf eine 24-jährige Karriere in der Motorrad-WM zurückblicken, die ihm neun Titel beschert. Mit 41 Jahren erwartet ihn seine 25. Saison. Luca Marini 11 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Rossis Halbbruder Luca Marini ist 19 Jahre jünger und wartet noch auf seinen ersten Titel. Seit 2013 dabei, fährt er aktuell für das VR46-Team in der Moto2 an. Eugene Laverty 12 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Eugene Laverty wird 2007 um Fixstarter in der 250er-Klasse, wo er zwei Jahre antritt. Jahre später, nämlich 2015/16 absolviert er zwei Saisons in der Königsklasse. Michael Laverty 13 / 29 Foto: Bridgestone Corporation 2013/14 taucht ein anderer Laverty in der MotoGP auf, nämlich der ältere Bruder Michael. Bei einem Wildcard-Start in Deutschland 2015 begegnen sich beide auf der Strecke. Christian Sarron 14 / 29 Foto: Yamaha Christian Sarron debütiert 1977 in der Motorrad-WM und schafft 1984 den Titelsieg in der 250er-Klasse, bevor er aufsteigt. Seine letzte Saison bestreitet er 1990. Dominique Sarron 15 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Ein Weltmeistertitel ist dem vier Jahre jüngeren Dominique Sarron nicht vergönnt. Er fährt von 1985 bis 1992 in der WM, 1989 tritt er wie sein Bruder in der Königsklasse an. Nicky Hayden 16 / 29 Foto: Repsol Media 2003 steigt Nicky Hayden direkt ohne Umwege in die MotoGP ein und setzt sich drei Jahre später im WM-Kampf gegen Valentino Rossi durch. Bis 2015 fährt er weiter. Roger Lee Hayden 17 / 29 Foto: LCR Honda MotoGP Team Roger Lee Hayden, zwei Jahre jünger als Nicky, bestreitet in der MotoGP nur einzelne Rennen als Wildcard- und Ersatzfahrer. Dabei trifft er 2007 und 2010 auf seinen Bruder. Kenny Roberts Jr. 18 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Kenny Roberts jr. tritt 1993 in die Fußstapfen seines Vaters und beerbt ihn 2000 als Weltmeister in der 500er-Klasse. Bis 2007 bleibt der Amerikaner der MotoGP treu. Kurtis Roberts (vorne) 19 / 29 Foto: Team KR Sein jüngerer Bruder Kurtis Roberts versucht sich erstmals 1997 in der 250er-WM. Nach mehreren Jahren im US-Sport kehrt er 2004 zurück und startet drei Saisons in der MotoGP. Carlos Checa 20 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Carlos Checa blickt auf eine lange Karriere in der Motorrad-WM zurück, die von 1993 bis 2007 reicht. Einen Titel gewinnt er nicht, wird aber 2011 Superbike-Weltmeister. David Checa 21 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Drei volle Saison (2000-2002) bestreitet David Checa in der 125er-Klasse. Seinem acht Jahre älteren Bruder begegnet er in der MotoGP erst bei drei Wildcard-Starts 2005. Angel Nieto jr. (vorne) 22 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Angel Nieto jr. folgt dem Wunsch seines berühmten Vaters und gibt 1995 sein Debüt in der 125er-WM. Dort fährt er bis 2001, ohne jedoch einen Podestplatz zu erreichen. Pablo Nieto (rechts) 23 / 29 Foto: SKY Racing Team VR46 Der jüngere der Nieto-Brüder, Pablo, geht 1999 als Stammpilot in der 125er-Klasse an den Start und bleibt dort die 2008. Heute managt er das VR46-Team der Moto2 und Moto3. Nobuatsu Aoki 24 / 29 Foto: Richard Sloop Nobuatsu Aoki ist der älteste von drei Brüdern und fährt 1990 sein erstes WM-Rennen. 1997 wechselt er in die Königsklasse und erreicht den dritten Gesamtrang. Takuma Aoki 25 / 29 Foto: Repsol Media Auch Takuma (im Bild) und Haruchika Aoki sind ab Mitte der 1990er Jahre über verschiedene Klassen hinweg in der WM aktiv. Ersterer sitzt seit einem Unfall 1998 im Rollstuhl. Brad Binder 26 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Vier Jahre nach seiner ersten vollen WM-Saison feiert Brad Binder 2016 den Moto3-Titel und steigt auf. In der Moto2 verfehlt den Gesamtsieg knapp, 2020 fährt er MotoGP. Darryn Binder 27 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Der zwei Jahre jüngere Darryn Binder ist seit 2015 in der Moto3 unterwegs. An die Erfolge seiner Bruders kann er bis dato nicht anknüpfen. Ein erster Sieg lässt auf sich warten. Axel Pons 28 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Von 2009 bis 2017 ist Axel Pons Stammpilot in der WM. Doch weder in der kleinsten Klasse noch in der Moto2 kann der Spanier nennenswerte Erfolge verzeichnen. Edgar Pons 29 / 29 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Edgar Pons, vier Jahre jünger, versucht sich seit 2014 in der Moto2, erst als Wildcard- und Ersatzfahrer, dann als Fixstarter. Auch seine Bilanz ist bisher überschaubar.

"Als ich als Weltmeister nach Hause kam, hielt ich ihn in meinem Arm. Er war 21 Tage alt. Dass wir im nächsten Jahr gemeinsam MotoGP fahren, was der Traum jedes Fahrer ist, macht mich sehr stolz", sagt Rossi. "Aber in erster Linie freue ich mich sehr für ihn."

Gegen Rossi zu fahren, war immer Marinis Traum

Marini wird zwei Techniker von seiner Moto2-Crew in die MotoGP mitnehmen können. Außerdem wird ihm Pablo Nieto mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zusätzlich kann er sich mit Francesco Bagnaia, der auch Teil der VR46-Akademie ist und für das Ducati-Werksteam fahren wird, austauschen.

Mit Franco Morbidelli und Rossi hat er ebenfalls noch zwei enge Freunde, die er um Rat fragen kann. Viele Möglichkeiten zur Vorbereitung gibt es nämlich nicht. Anfang 2021 sind nur zwei offizielle Tests in Malaysia und Katar geplant.

Sechs Moto2-Rennen hat Luca Marini in seiner Karriere bisher gewonnen Foto: Motorsport Images

Zunächst überwiegt bei Marini aber die Vorfreude, dass er es auch Dank der finanziellen Unterstützung von VR46 in die Königsklasse geschafft hat. "Als ich klein war, hätte ich mir das nie vorstellen können", wird der Moto2-Vizeweltmeister von 'GPOne.com' zitiert.

"Als ich aufgewachsen bin, habe ich immer gesagt, dass Vale seine Verträge immer verlängern soll und ich so schnell wie möglich sein muss, damit wir eines Tages gegeneinander fahren können. Wir haben es beide geschafft!"

Glaubt er, dass sich die gute familiäre und freundschaftliche Beziehung verändern könnte, wenn beide auf der Strecke gegeneinander kämpfen? "Ich glaube, das Verhältnis zwischen Fahrern ändert sich nur, wenn man um den Sieg kämpft", meint Marini.

"Wenn man um Positionen weiter hinten kämpft, dann sind alle Freunde. Die Probleme kommen erst, wenn man für etwas Größeres kämpft. Dann denkt jeder nur noch an sich, was auch richtig ist, denn so ist es im Sport."

