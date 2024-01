Valentino Rossi formuliert VR46-Ziel für 2024: "Im WM-Kampf eine Rolle spielen"

Als drittes der elf MotoGP-Teams hat das Ducati-Kundenteam VR46 seine Teampräsentation für die bevorstehende Saison 2024 ausgerichtet. Neben dem auffälligen neuen Look der Motorräder in Neongelb und Weiß sind im Team von Valentino Rossi im Vergleich zu 2023 einer der beiden Piloten und außerdem der Titelsponsor neu.

Neuer VR46-Teamkollege von Marco Bezzecchi ist Fabio Di Giannantonio, der im Winter innerhalb des Ducati-Gefüges den Wechsel von Gresini zu VR46 vollzogen hat. "Wir freuen uns sehr, mit Fabio und Marco anzutreten", sagt Rossi im Nachgang zur Präsentation und vergisst auch die Business-Seite nicht: "Auch die Verbindung mit unserem neuen Sponsor Pertamina Enduro ist eine wichtige."

Beim angesprochenen neuen Titelsponsor des VR46-Teams handelt es sich um die Marke Enduro des in Indonesien ansässigen Mineralölherstellers Pertamina. Jener Hersteller ist seit einigen Jahren schon Titelsponsor des SAG-Teams in der Moto2-WM. Im MotoGP-Team VR46 löst Pertamina den bisherigen Titelsponsor Mooney (ein italienischer Finanzdienstleister) ab.

Zu den Zielen seines Teams für die MotoGP-Saison 2024 befragt, sagt Rossi: "Wir nehmen jede Menge Rückenwind aus einem fantastischen Jahr [2023] mit in die neue Saison. Unser Ziel ist es, einige Rennen zu gewinnen und im WM-Kampf eine Rolle zu spielen. Damit meine ich nicht nur die Fahrer-WM, sondern auch die Team-WM."

Bezzecchi geht in sein drittes MotoGP-Jahr bei VR46, Di Giannantonio in sein erstes Foto: Media VR46

In der Saison 2023, der zweiten von VR46 in der Königsklasse, gelangen Marco Bezzecchi drei Grand-Prix-Siege plus ein Sieg in einem Sprint. Sein damaliger Teamkollege Luca Marini fuhr in den Grands Prix zweimal auf das Podium. In der Fahrer-WM belegten Bezzecchi den dritten und Marini den achten Platz. In der Team-WM schloss VR46 auf dem dritten Platz ab.

FOTOS: VR46-Präsentation für die MotoGP-Saison 2024

Marini ist nun von Fabio Di Giannantonio abgelöst worden. Im Gresini-Team ist "Diggia" im vergangenen Jahr sein erster Grand-Prix-Sieg gelungen. Rossi spricht von einer "großartigen Besetzung", die sein Rennstall nun mit Bezzecchi und Di Giannantonio habe und erklärt: "Vielen Dank an Marco, dass er sich zum Verbleib in unserem Team entschieden hat. Unsere gemeinsamen Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr wollen wir in diesem Jahr noch verbessern."

"Auf der anderen Seite", so Rossi weiter, "haben wir Fabio, der nicht aus der VR46-Akademie kommt. Das ist etwas Neues für uns. Ich muss aber sagen, dass er gegen Ende der vergangenen Saison wirklich sehr konkurrenzfähig war. Unser Ziel ist es, dass er dieses Level aufrechterhalten kann".

Mit Bildmaterial von Media VR46.