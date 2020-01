Valentino Rossi: "Früher haben Fahrer noch Bier getrunken und geraucht"

Noch nie waren das Technologie-Level und die Leistungsdichte in der MotoGP so hoch wie heute. Einer, der das aus erster Hand bestätigen kann, ist Valentino Rossi. Er ist mit 40 Jahren der älteste und erfahrenste Pilot im aktuellen Starterfeld.

Seit 2000 tritt der Italiener in der Königsklasse an, holte seinen ersten Weltmeistertitel (nach je einem Gesamtsieg in den kleineren Klassen) 2001 noch auf einer 500er-Honda. Seitdem hat sich viel verändert. "Es gibt zwei wichtige Aspekte in diesem Zusammenhang. Der eine ist der technische Aspekt", sagt Rossi gegenüber 'MotoGP.com'.

"Denkt man zum Beispiel an 2001 und die 500ccm-Maschinen... Im Vergleich dazu haben sich die Motorräder komplett verändert. Aber selbst wenn man die Bikes von 2019 und 2005 miteinander vergleicht: Es handelt sich zwar um die MotoGP, Viertakter mit 1000ccm, und trotzdem hat man heutzutage viel mehr Elektronik."

Technik und Konkurrenz werden immer professioneller

Auch die Reifen und Bremsen sind andere, weiß der Routinier. Das heißt für den Fahrer: "Man muss also versuchen, seinen Stil derart zu modifizieren, um das Motorrad ans Limit bringen zu können. Zumal das Limit viel, viel höher ist als etwa 2005."

"Das ist die eine Sache. Die andere betrifft die Evolution einer Spezies, wenn man so will", erklärt Rossi weiter und meint damit eine neue Fahrergeneration, die sich von früheren in vielerlei Hinsicht unterscheidet. "Die nächste Generation ist immer stärker. Sie sind professioneller, zeigen mehr Einsatz und führen ein perfektes Leben."

Das heißt: "Sie ernähren sich sehr bewusst, trinken nicht, gehen früh zu Bett. Sie trainieren zudem jeden Tag, von morgens bis abends. Ich komme aus einer Ära, wo die Fahrer noch Bier getrunken und Zigaretten geraucht haben und solche Dinge", erinnert er sich an die guten alten Zeiten und lacht. Heute sind die Ansprüche andere.

MotoGP-Piloten richten ihr ganzes Leben danach aus

Die körperliche Vorbereitung hat sich, auch bedingt durch die technische Weiterentwicklung der Bikes, stark verändert. "Man muss sein Leben darauf anpassen. Man muss heute mehr ein Athlet sein", erklärt Rossi. "Früh schlafen gehen, ausreichend schlafen, sich mit dem Arzt wegen der Ernährung abstimmen und so weiter."

Das sei unabdingbar, um mit der immer professioneller werdenden Konkurrenz Schritt zu halten: "Sie versuchen, in allen Bereichen an sich zu arbeiten, um stärker zu werden." Doch nicht nur deshalb spiele die körperliche Fitness eine immer größere Rolle.

Rossi beschäftigt sich heute zehnmal mehr mit Daten

Zur Vorbereitung gehört zudem die akribische Analyse der Daten, die heute viel mehr Möglichkeiten bietet, da alles lückenlos aufgezeichnet werden kann. "Insofern ist es nicht nur zweimal, sondern zehnmal so viel Arbeit als noch 2003", sagt Rossi. "Heutzutage kann man per Video alles analysieren, man hat viel mehr technologische Unterstützung."

"In jeder Kurve steht jemand mit einer Kamera. Man weiß genau, welchen Fahrstil dein Teamkollege oder die Konkurrenz der anderen Hersteller hat. Vorher schaute man sich das Rennen an, man versuchte, anderen Fahrern zu folgen, aber letzten Endes war die Vorbereitung unter diesem Gesichtspunkt zehnmal weniger aufwendig als heute."

