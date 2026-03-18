Valentino Rossi hört genau zu: Dani Pedrosa verrät sein Regen-Rezept

Anlässlich des letzten Grand Prix der vergangenen Saison in Valencia versammelten die Organisatoren der MotoGP-Weltmeisterschaft die frisch als Mitglieder der "Hall of Fame" ausgezeichneten Legenden an einem Tisch. Ein erlesener Kreis der bedeutendsten Fahrer der Geschichte.

Bei dem Abendessen, an dem auch Giacomo Agostini, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Freddie Spencer und Kevin Schwantz teilnahmen, saßen Dani Pedrosa und Valentino Rossi nebeneinander. Daraus entwickelte sich eines der interessantesten Gespräche, die die Kameras einfingen.

In dieser Unterhaltung erklärte der Spanier dem Italiener bis ins Detail die Strategie, mit der er es nach vielen Rückschlägen, Stürzen und Verletzungen schaffte, das Fahren auf nasser Strecke zu beherrschen. Denn das war lange eine seiner größten Schwächen.

Im Gegensatz zu den meisten Fahrern im heutigen Starterfeld trainierte Pedrosa nur dann auf dem Motorrad, wenn er das Gefühl hatte, dass es nötig war, während er im Alltag lieber im Fitnessstudio trainierte oder mit dem Fahrrad unterwegs war.

Diese Routine änderte sich jedoch nach seinem Sturz beim Grand Prix von Deutschland 2008. Der Sachsenring war damals vom Regen durchnässt. Trotzdem führte Pedrosa das Rennen nach der Anfangsphase souverän an.

Der Honda-Fahrer hatte gerade die fünfte Runde beendet und bereits einen Vorsprung von mehr als sieben Sekunden auf Casey Stoner (Ducati) herausgefahren, einen Spezialisten für solche Bedingungen.

Der Vorsprung war für den Spanier offenbar zu groß. Er stürzte am Ende der Geraden, krachte in die Begrenzung und verletzte sich dabei am Arm. Den Grand Prix gewann schließlich Stoner rund vier Sekunden vor Rossi (Yamaha).

"Da habe ich mir gesagt: Schluss jetzt!", schildert Pedrosa bei MotoGP.com. "Im Regen habe ich nicht wirklich verstanden, wo das Limit liegt. Ich habe entschieden, dass ich da etwas tun musste, um besser zu werden, weil ich dachte, dass ich die WM immer wegen der Regenrennen verlor."

Das Rennen auf dem Sachsenring 2008 endete für Pedrosa mit einem Sturz Foto: UWE MEINHOLD/DDP/AFP via Getty Images

"Also nahm ich an einem Regentag das Supermoto-Motorrad und fuhr auf die Kartbahn. In der ersten Runde bin ich gestürzt. Danach habe ich versucht, die Reifen auf Temperatur zu bringen, bin wieder rausgefahren, und bum - wieder gestürzt."

"In diesem Moment habe ich verstanden, dass man so nichts begreifen kann, weil der Asphalt auf Kartbahnen sehr glatt ist." Also wandte sich Pedrosa an seinen Förderer und damaligen Mentor Alberto Puig, der selbst zehn Jahre in der Motorrad-WM gefahren ist.

"Also haben Alberto und ich angefangen zu überlegen, was wir tun könnten", führt Pedrosa weiter aus. Puig lebt im nördlichen Teil Barcelonas, verbringt aber viel Zeit auf einem Familienanwesen in Cardedeu am Stadtrand.

Diese Gegend ist von Hügeln umgeben, die über kurvenreiche Straßen erreichbar sind. "Wenn Alberto sah, dass ein Regentag bevorstand, rief er mich an und ich fuhr hin. Wir zogen beide unsere Lederkombis und die Regenkleidung an."

"Wir nahmen Geld mit, um zu tanken, falls der Sprit ausging, und dann fuhren wir los. Bergauf, bergab, einer hinter dem anderen." Pedrosa lernte das Fahren im Regen also auf normalen Landstraßen, im öffentlichen Straßenverkehr.

"Von da an habe ich die Wende geschafft und Podestplätze und auch den einen oder anderen Sieg im Nassen geholt." In Sepang 2012 gewann er zum ersten Mal im Regen. Kurz darauf siegte er in Valencia bei nassen Verhältnissen. Weitere Regensiege folgten in Le Mans 2013 und Motegi 2015.

Mit 31 Siegen ist Pedrosa der erfolgreichste Fahrer der MotoGP-Klasse, der nie Weltmeister wurde. 2003 gewann er den Weltmeistertitel in der 125er-Klasse, 2004 und 2005 folgten die Titel in der 250er-Klasse.