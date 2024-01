Valentino Rossi lädt zur neunten Auflage der "100 km dei Campioni"

Die neunte Auflage des Dirt-Track-Events "100 km dei Campioni" findet am kommenden Wochenende auf Valentino Rossis Ranch in Tavullia (Italien) statt. Bisher empfing Rossi seine prominenten Gäste im Dezember auf seiner Ranch, wechselte für die bevorstehende Veranstaltung aber auf ein Wochenende im Januar. Gefahren wird am 12. und 13. Januar.

Mit ebay wurde ein Sponsor für die Veranstaltung gefunden. Das US-amerikanische Unternehmen, das einen der größten Online-Marktplätze betreibt, unterstützte im Vorjahr bereits Rossis MotoGP-Team.

Die Starterliste umfasst wie bei den zurückliegenden Events viele prominente Namen. Aus der MotoGP sind Weltmeister Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio und natürlich Luca Marini mit dabei. Rossi und Marini bilden erneut ein Team.

Aber auch einige bekannte Namen aus der Superbike-WM nehmen an Rossis Kultevent teil. Ex-Ducati-Werkspilot Michael Ruben Rinaldi steht in der Starterliste, genau wie Danilo Petrucci und Remy Gardner.

Nicht mit dabei ist einer der Sieger der achten Auflage: Lorenzo Baldassarri kann nicht teilnehmen, weil er sich in der Saisonvorbereitung befindet. Nach einer enttäuschenden Rookiesaison in der Superbike-WM kehrt der Italiener in die Supersport-WM zurück. Elia Bartolini, mit dem Baldassarri im Jahr 2022 triumphierte, geht auch in diesem Jahr an den Start.

Die komplette Starterliste für 2024:

Valentino Rossi

Luca Marini

Francesco Bagnaia

Franco Morbidelli

Marco Bezzecchi

Pedro Acosta

Fabio Di Giannantonio

Michael Ruben Rinaldi

Danilo Petrucci

Remy Gardner

Celestino Vietti

Filippo Farioli

Diogo Moreira

Matteo Bertelle

Xavier Artigas

Andrea Migno

Tito Rabat

Matteo Gabarrini

Sammy Halbert

Elia Bartolini

Mattia Casadei

Nicola Carraro

Alessandro Zaccone

Alberto Surra

Ivan Ortola

Mattia Pasini

Jose Antonio Rueda

Manuel Gonzalez

Tatsuki Suzuki

Filippo Fuligni

Luca Ottaviani

Tom Neave

Tim Neave

Ferran Cardus

Lorenzo Gabellini

Marco Belli

Dennis Foggia

Andrea Verona

Thomas Chareyre

Andrea Montovani

Mit Bildmaterial von VR46.