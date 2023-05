Valentino Rossi offizieller Yamaha-Markenbotschafter: VR46-Wechsel offen

MotoGP-Legende Valentino Rossi ist nicht nur BMW-Werksfahrer in der GT3-Szene, sondern nun auch offizieller Markenbotschafter von Yamaha. Bei seinem Besuch des Grand Prix von Spanien wurde die Vereinbarung mit seinem ehemaligen Arbeitgeber unterzeichnet. Am Sonntag feierte Rossi dann mit Francesco Bagnaia den Jerez-Sieg in der Ducati-Box.

Nach drei WM-Titeln mit Honda wechselte Rossi 2004 zu Yamaha und eroberte bis 2009 vier weitere WM-Titel in der Königsklasse. Ende 2010 wechselte er zu Ducati, kehrte nach zwei erfolglosen Jahren aber wieder zurück zu Yamaha.

Von 2013 bis 2021 wurde Rossi noch dreimal Vizeweltmeister. Mit Yamaha gewann der Italiener vier WM-Titel, feierte 56 Rennsiege und eroberte insgesamt 142 Podestplätze. Er fuhr 16 Jahre die M1 und bis auf seine letzte Saison immer im Werksteam.

"Diese Vereinbarung zwischen mir und Yamaha ist mit Sicherheit ein tolles Gefühl", sagt Rossi zu seiner neuen Rolle als Yamaha-Botschafter. "Wir haben in der Vergangenheit viele Jahre lang zusammengearbeitet, also fühlt es sich natürlich an."

"Während meiner MotoGP-Karriere fuhr ich Yamaha-Motorräder als Teil meines Vertrages. Aber auch nach meinem Rücktritt bin ich weiterhin Yamaha-Motorräder gefahren, weil es mir Spaß macht."

Sein VR46-Team ist seit 2022 ein Satellitenteam von Ducati. Marco Bezzecchi hat in Argentinien den ersten MotoGP-Sieg für Rossi als Teambesitzer erobert. Der Vertrag mit der italienischen Marke gilt noch bis inklusive 2024.

Seit Yamaha ein neues Satellitenteam sucht, wird immer VR46 ins Spiel gebracht. Aber momentan ist das kein Thema, wie Rossi in Jerez im exklusiven Interview mit 'Motorsport.com' festgehalten hat.

"Wir werden 2024 mit Ducati fahren. Ich würde es gerne sehen, dass VR46 mit Yamaha fährt, denn ich bin ein Yamaha-Fahrer. Es würde also Sinn ergeben", findet Rossi, aber: "Das Problem ist, dass Yamaha einen Weg finden muss, die M1 zu verbessern."

"Wir wollen mit dem Gedanken in die Rennen gehen, dass wir gewinnen oder um das Podium kämpfen können. Momentan ist die technische Situation von Yamaha kompliziert. Sie haben das Potenzial, sich zu verbessern."

"Es ist noch ein bisschen Zeit, bevor wir uns [für 2025] entscheiden. Aber Ducati hat seit der Ankunft von Dall'Igna wirklich zugelegt und das technische Niveau angehoben. Die anderen sind zu Verfolgern geworden."

Im Jahr 2004 begann die "Traumehe" zwischen Valentino Rossi und Yamaha Foto: Motorsport Images

Wie sich nun die persönliche Zusammenarbeit zwischen Rossi und Yamaha gestalten wird, bleibt abzuwarten. Es sind diverse Promotion- und Werbeaktivitäten zu erwarten. Die Vereinbarung wurde für "mehrere Jahre" geschlossen.

"Wir haben Valentino immer als 'Familie' betrachtet", sagt Yamaha-Manager Lin Jarvis. "Sobald er seinen Wunsch äußerte, weiterhin Yamaha-Motorräder zu fahren und Markenbotschafter zu werden, haben wir uns an die Arbeit gemacht, um dies zu ermöglichen."

Tetsu Ono, der Manager von Yamahas Motorsport-Strategieabteilung, betont die Bedeutung, die Rossi auf die Marke Yamaha abstrahlt: "Yamaha ist sehr stolz darauf, Valentino als Markenbotschafter zu haben, vor allem da der Wunsch von ihm persönlich kam."

"Das Gütesiegel eines neunfachen Weltmeisters zu haben, ist die beste Empfehlung, die man als Motorradmarke bekommen kann. Es ist ein Zeugnis für die Produktqualität und die Unternehmenskultur bei Yamaha. Wir freuen uns darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, um die Marke Yamaha zu stärken."

