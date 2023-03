Valentino Rossi setzt Ziele für VR46-Team: "Um Podium und Siege kämpfen"

Audio-Player laden

Die erste MotoGP-Saison beendete die VR46-Mannschaft von Valentino Rossi auf dem siebten Platz. Damit waren die Italiener das drittbeste Satellitenteam. Höhepunkt war der erste Podestplatz von Marco Bezzecchi in Assen sowie die erste Poleposition von ihm in Thailand.

VR46 hat sich im Feld etabliert und war kein Nachzügler. Für 2023 setzt man sich höhere Ziele. Mit der Ducati Desmosedici GP22 hat man das Weltmeistermotorrad des Vorjahres zur Verfügung. Bezzecchi und Luca Marini haben identisches Material.

"Ich erwarte von der zweiten Saison viel", hält Teambesitzer Rossi fest, "weil unsere Debütsaison schon sehr positiv war. Das ganze Team hat sehr gut gearbeitet. Wir waren in vielen Rennen konkurrenzfähig und haben in den Top 5 und um das Podium gekämpft."

"Wir haben zwei junge, starke Fahrer. Ich hoffe, dass wir mit einem Jahr Erfahrung noch stärker sein können. Wir müssen versuchen, um das Podium und den Sieg zu kämpfen." Podestplätze und der erste Sieg sind die erklärten Ziele.

In der Fahrerwertung waren beide Fahrer im Vorjahr im Mittelfeld zu finden. Marini wurde WM-Zwölfter und Bezzecchi folgte als bester Rookie als 14. Dass man mit dem bewährten Vorjahresmotorrad gewinnen kann, hat Enea Bastianini eindrucksvoll bewiesen.

"Ich erwarte viel von Luca", sagt Rossi über seinen Halbbruder. Marini zählt zu den konstantesten Fahrern im Feld. Im Vorjahr hatte er nur einen technisch bedingten Ausfall. Zweimal verpasste der 25-Jährige als Vierter knapp das Podest.

"Im Vorjahr hat er er sich im Vergleich zu seiner ersten Saison stark gesteigert", lobt Rossi. "In vielen Rennen war er stark und hatte die Pace, um ganz vorne mitzukämpfen. Leider hat er kein Podium geschafft, was er sich meiner Meinung verdient gehabt hätte."

"Ich erwarte auch viel von 'Bez'. Er war in seiner Rookie-Saison sehr stark und schnell. In Assen ist ihm das erste Podium gelungen. Er hat auch oft in den Top 5 gekämpft. Für einen Rookie war es eine tolle Saison. Ich denke, dass er in diesem Jahr mit mehr Erfahrung noch stärker sein kann."

