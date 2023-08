Valentino Rossi will Marco Bezzecchi bei VR46 halten: "Entscheidung gefallen"

Valentino Rossi feuerte sein VR46-Ducati-Team am Wochenende in Spielberg vom Streckenhand hautnah an und hatten allen Grund zu feiern, als Marco Bezzecchi und Luca Marini am Sonntag die Plätze drei und vier einfuhren. Doch "Il Dottore" war noch aus einem anderen Grund persönlich an der Strecke.

Denn im Hintergrund laufen die Vertragsverhandlungen auf Hochtouren. Bezzecchi wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel ins Pramac-Team in Verbindung gebracht, weil er in der nächsten Saison nur dort das aktuelle Werksmotorrad bekommen würde.

Am Sonntag verkündete Johann Zarco seinen offiziellen Abschied von Pramac-Ducati zum Ende der laufenden Saison. Er wird 2024 für LCR-Honda fahren. Damit wäre der Weg für Bezzecchi endgültig frei. Doch seine Beziehung zu VR46 ist bekanntermaßen stark, und genau darauf baut auch sein Mentor Rossi.

"Es waren sehr intensive Tage, wir waren viel mit Bez zusammen", verrät der 44-Jährige im Gespräch mit 'Sky Italia. "Unser Ziel ist es, mit beiden Fahrern für 2024 weiterzumachen, sowohl mit Luca als auch mit Marco. Wir haben bereits mit beiden gesprochen und ich denke, dass die Chancen gut stehen."

Zwar werde VR46 "mit ziemlicher Sicherheit" auch in der nächsten Saison kein offizielles Werksbike haben, anders als Pramac. Trotzdem hofft Rossi, Bezzecchi halten zu können.

"Im Gespräch mit Bez habe ich ihn ein wenig gepusht, denn die Unterstützung, die wir ihm in unserem Team geben können, ist sehr gut. Auch wenn wir nicht das offizielle Motorrad haben werden, wird es ein gutes sein - genauso wie dieses Jahr."

"Wir können also gut abschneiden, auch weil Bez sich bei uns wohlfühlt. Wir haben ihm meiner Meinung nach ein sehr gutes Team zusammengestellt, auf Top-Niveau. Und wenn du das Team wechselst, gehst du zu einem anderen starken Team, aber du musst wieder von vorne anfangen", gibt Rossi zu bedenken.

"Du weißt nicht, ob dein Cheftechniker mitkommt. Es gibt Vor- und Nachteile. Also wollte ich pushen, weil ich glaube, dass Bez mit uns gewinnen kann", sagt er abschließend.

Bezzecchi selbst wurde nach seinem dritten Platz am Sonntag in Spielberg auf seine Zukunft angesprochen und bestätigte: "Vale macht viel Druck, dass ich bleibe, und ich weiß das wirklich zu schätzen. Schließlich ist er der Größte aller Zeiten."

"Wir haben viel miteinander gesprochen und uns auch oft zu Hause gesehen. Er pusht mich sehr, zu bleiben, und ich bin glücklich darüber. Meine Entscheidung habe ich bereits getroffen, aber ich kann noch nicht sagen, was ich tun werde. Bald werde ich es mitteilen." Spätestens in Barcelona könnte also Klarheit herrschen.

Mit Bildmaterial von Mooney VR46 Racing Team.